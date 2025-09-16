Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bastou alguns minutos para os internautas, da rede social X, detonar o apresentador Dudu Camargo, nesta segunda-feira (15), confirmado em A Fazenda 17. Muitos reclamaram do tom de voz do participante.

“10 min de programa ja não aguento mais a entonação forçada desse Dudu Camargo falando”, desabafou um perfil. “Gente quando o Dudu Camargo vai parar de imitar o Silvio Santos Puta merda que coisa irritante!!”, ressaltou outro. “Bicho, não dá o Dudu Camargo falando”, pontuou mais um.

Vários nomes acabaram confirmados no elenco do reality, como Wallas Arrais, Renata Muller, Shia Phoenix, Tàmieres Assîs, Duda Wendling, Maria Carolina, Kathy Maravilha, Nizam, Toninho Tornado, Martina Sanzi, Rayane Figliuzzi, Luiz Otávio Mesquita, Gabriela Spanic, Fabiano Moraes (pai da Viih Tube), Yoná Sousa, Gabily, Fernando Sampaio, Carol Lekker, Walério Araújo, Saory Cardoso, Matheus Martins, Michelle Barros, Creo Kellab, Will Guimarães, Gui Boury, foram alguns confirmados.

Para quem não lembra, Dudu Camargo chegou a ser uma aposta de Silvio Santos no SBT. Porém, o apresentador acumulou tantas polêmicas que caiu em desgraça com o dono da emissora e com o público. Até um susposto episódio de uma toalha molhadada com fezes em seu camarim ganharam os holofotes. “A ideia era tentar manchar minha imagem para que eu não conseguisse emprego em lugar nenhum”, negou ele em uma entrevista ao Link Podcast.