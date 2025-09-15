Que horas começa A Fazenda 17? Reality estreia nesta segunda (15)
O reality mais aguardado volta! Saiba que horas começa A Fazenda 17 e acompanhe intrigas, provas e surpresas na tela da Record.
A espera acabou! A 17ª edição de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15) e promete muitas surpresas, polêmicas e disputas acirradas na tela da Record.
Que horas começa A Fazenda 17?
Os fãs do reality já se perguntam: que horas começa A Fazenda 17? A transmissão ao vivo tem início às 22h30, direto de Itapecerica da Serra, onde os novos participantes vão se enfrentar em provas, dinâmica de convivência e eliminações semanais.
Sob o comando de Adriane Galisteu, o programa mantém a fórmula que conquistou o público ao longo das temporadas: mistura de entretenimento, estratégias e a convivência entre celebridades e personalidades do mundo digital.
Além disso, a edição promete novidades inéditas, incluindo provas surpreendentes que colocarão os peões à prova física e emocionalmente.
Onde assistir A Fazenda 17?
Os interessados em acompanhar cada detalhe do reality podem conferir o programa ao vivo na Record, no streaming pelo Record Plus ou acompanhar os bastidores e conteúdos exclusivos nas redes sociais da emissora.
Fique atento e marque na agenda: a partir das 22h30, começa a diversão, as intrigas e as surpresas que só A Fazenda 17 pode oferecer.