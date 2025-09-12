"A Fazenda 17": saiba quem é Fabiano Moraes, pai de Viih Tube cotado para o reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Publicitário e produtor musical, Fabiano enfrentou burnout e dois transplantes de córnea, e agora pode se juntar ao elenco de A Fazenda 17.

Clique aqui e escute a matéria

Com a estreia de A Fazenda 17 se aproximando, as especulações sobre os participantes ganham cada vez mais força. Um dos nomes que circula nos bastidores é Fabiano Moraes, publicitário e pai da influenciadora Viih Tube.

Fabiano construiu uma carreira sólida na comunicação

Ele atua como produtor musical, é colunista em diversos veículos de comunicação, e também já foi assessor de imprensa de Rodrigo Faro. Com tanta experiência, não é surpresa que seu nome desperte curiosidade na mídia e nas redes sociais.

Relação familiar e paternidade

Durante 12 anos, Fabiano foi casado com Viviane di Felice, mãe de Viih Tube. A separação, incentivada pela própria influenciadora ainda na infância, surgiu por conta de um relacionamento conturbado.

Apesar disso, os dois mantêm uma relação respeitosa e colaborativa na criação da filha, que hoje é mãe de dois filhos e figura entre as personalidades mais populares do Brasil.

A vida de Fabiano também inclui batalhas pessoais importantes. Ele enfrentou síndrome de burnout, causada pelo estresse intenso e prolongado, e precisou buscar tratamento médico para se recuperar.

Além disso, Fabiano lida com ceratocone, doença que afeta a curvatura da córnea. Ele passou por dois transplantes de córnea — o primeiro em 2021, no olho esquerdo, e o segundo em 2024, no direito, ambos realizados no Hospital BOS, referência na América Latina.

Com sua trajetória marcada por conquistas profissionais, dedicação à família e superação pessoal, Fabiano Moraes se apresenta como um possível participante que certamente chamará atenção em A Fazenda 17.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES