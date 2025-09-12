"A Fazenda 17": saiba quem é Fabiano Moraes, pai de Viih Tube cotado para o reality
Publicitário e produtor musical, Fabiano enfrentou burnout e dois transplantes de córnea, e agora pode se juntar ao elenco de A Fazenda 17.
Com a estreia de A Fazenda 17 se aproximando, as especulações sobre os participantes ganham cada vez mais força. Um dos nomes que circula nos bastidores é Fabiano Moraes, publicitário e pai da influenciadora Viih Tube.
Fabiano construiu uma carreira sólida na comunicação
Ele atua como produtor musical, é colunista em diversos veículos de comunicação, e também já foi assessor de imprensa de Rodrigo Faro. Com tanta experiência, não é surpresa que seu nome desperte curiosidade na mídia e nas redes sociais.
Relação familiar e paternidade
Durante 12 anos, Fabiano foi casado com Viviane di Felice, mãe de Viih Tube. A separação, incentivada pela própria influenciadora ainda na infância, surgiu por conta de um relacionamento conturbado.
Apesar disso, os dois mantêm uma relação respeitosa e colaborativa na criação da filha, que hoje é mãe de dois filhos e figura entre as personalidades mais populares do Brasil.
A vida de Fabiano também inclui batalhas pessoais importantes. Ele enfrentou síndrome de burnout, causada pelo estresse intenso e prolongado, e precisou buscar tratamento médico para se recuperar.
Além disso, Fabiano lida com ceratocone, doença que afeta a curvatura da córnea. Ele passou por dois transplantes de córnea — o primeiro em 2021, no olho esquerdo, e o segundo em 2024, no direito, ambos realizados no Hospital BOS, referência na América Latina.
Com sua trajetória marcada por conquistas profissionais, dedicação à família e superação pessoal, Fabiano Moraes se apresenta como um possível participante que certamente chamará atenção em A Fazenda 17.