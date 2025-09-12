"A Fazenda 17": saiba quem é Pepita, cantora cotada para o reality rural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora e dançarina, Pepita se destaca com hits como 'Chifrudo' e apresenta o programa 'Cartas para Pepita', além de ser mãe e referência no funk

Com a estreia de A Fazenda 17 se aproximando, os rumores sobre os participantes agitam as redes sociais.

Entre os nomes mais comentados está Pepita, cantora e dançarina que conquistou destaque por ser uma das primeiras funkeiras trans do Brasil.

Pepita ganhou notoriedade com o sucesso do EP "Grandona pra Caralho", lançado em julho de 2015, e por hits como "Chifrudo", "Marmita", "Perdeu e Rebolo" e "Sento".

Além da carreira musical, ela também apresenta o programa de entrevistas "Cartas para Pepita", reforçando sua presença na mídia.

A artista é casada com Kayque Nogueira desde 2020 e é mãe de Lucca Antonio, nascido em 2021. Com carisma e autenticidade, Pepita deve trazer diversão e muita personalidade para o reality rural, caso sua participação seja confirmada.

Quando começa a Fazenda 2025?

A estreia de A Fazenda 17 está marcada para 15 de setembro, às 22h30, na Record, e o público já se prepara para ver como os novos participantes, entre eles Pepita, vão se comportar na sede mais famosa do Brasil.

