A Fazenda | Notícia

Quem é Gaby Spanic? Atriz de ‘A Usurpadora’ é confirmada em A Fazenda 17

Artista venezuelana estaria entre a lista oficial de confinados da nova edição do reality show rural da TV Record. Gaby está no Brasil há semanas

Por Marilia Pessoa Publicado em 12/09/2025 às 16:23 | Atualizado em 12/09/2025 às 16:24
&quot;A Usurpadora&quot;
"A Usurpadora" - Reprodução/Televisa

Gaby Spanic, protagonista da icônica novela “A Usurpadora” estaria confirmadíssima na nova edição de ‘A Fazenda’, reality show rural da TV Record que estreia na próxima segunda-feira (15).

Os boatos da participação da estrela venezuelana ganharam força nas redes sociais. A atriz está no Brasil há algumas semanas e, de acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal Léo Dias, as negociações entre ela e a TV Record estariam avançadas.

Em um vídeo recente postado no X/Twitter, Gabriela Spanic pode ter revelado sua participação em A Fazenda 17.

No vídeo, ela discute sobre um procedimento estético e, ao ser informada que o tratamento exige uma semana de recuperação, a atriz responde: "Ah, depois da Fazenda eu faço".

Quem é Gaby Spanic?

Reprodução/Instagram
Gaby Spanic - Reprodução/Instagram

Gaby Spanic é venezuelana. Ela é atriz, cantora e modelo, conhecida principalmente por interpretar as gêmeas Paulina e Paola Bracho em “A Usurpadora” (1998).

Ela iniciou a carreira nos anos 90, participando do concurso Miss Venezuela e fazendo sua estreia na novela "Mundo de Fieras" (1991). Após atuar em diversas produções em seu país, ela se mudou para o México e alcançou fama mundial com "A Usurpadora".

Spanic continuou a se destacar em novelas no México e nos Estados Unidos, com papéis em produções como "A Intrusa" (2001) e "A Dona" (2010). Além de atuar, ela também se dedicou à música e ao teatro.

Depois de um hiato de seis anos, Gaby retornou à televisão em 2020, participando do reality "Dançando com as Estrelas". Em 2021, ela atuou na novela "Si nos Dejan" e integrou o elenco do reality "La Casa de los Famosos".

