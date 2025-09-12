Quem é Gaby Spanic? Atriz de ‘A Usurpadora’ é confirmada em A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artista venezuelana estaria entre a lista oficial de confinados da nova edição do reality show rural da TV Record. Gaby está no Brasil há semanas

Gaby Spanic, protagonista da icônica novela “A Usurpadora” estaria confirmadíssima na nova edição de ‘A Fazenda’, reality show rural da TV Record que estreia na próxima segunda-feira (15).

Os boatos da participação da estrela venezuelana ganharam força nas redes sociais. A atriz está no Brasil há algumas semanas e, de acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal Léo Dias, as negociações entre ela e a TV Record estariam avançadas.

Em um vídeo recente postado no X/Twitter, Gabriela Spanic pode ter revelado sua participação em A Fazenda 17.

No vídeo, ela discute sobre um procedimento estético e, ao ser informada que o tratamento exige uma semana de recuperação, a atriz responde: "Ah, depois da Fazenda eu faço".

Quem é Gaby Spanic?

Gaby Spanic - Reprodução/Instagram

Gaby Spanic é venezuelana. Ela é atriz, cantora e modelo, conhecida principalmente por interpretar as gêmeas Paulina e Paola Bracho em “A Usurpadora” (1998).

Ela iniciou a carreira nos anos 90, participando do concurso Miss Venezuela e fazendo sua estreia na novela "Mundo de Fieras" (1991). Após atuar em diversas produções em seu país, ela se mudou para o México e alcançou fama mundial com "A Usurpadora".

Spanic continuou a se destacar em novelas no México e nos Estados Unidos, com papéis em produções como "A Intrusa" (2001) e "A Dona" (2010). Além de atuar, ela também se dedicou à música e ao teatro.

Depois de um hiato de seis anos, Gaby retornou à televisão em 2020, participando do reality "Dançando com as Estrelas". Em 2021, ela atuou na novela "Si nos Dejan" e integrou o elenco do reality "La Casa de los Famosos".