A Fazenda | Notícia

A Fazenda: Gaby Spanic é oficialmente confirmada, diz colunista

Rumores da participação da protagonista de "A Usurpadora" já estavam circulando nas redes sociais. Reality show começa no dia 15 de setembro

Por Marilia Pessoa Publicado em 05/09/2025 às 15:14
Gaby Spanic
Gaby Spanic - Reprodução/Instagram

Ao que tudo indica, Gaby Spanic está confirmada no elenco de A Fazenda 17. As informações foram divulgadas pela coluna Fábia Oliveira.

Segundo a coluna, a atriz de “A Usurpadora”, foi a última a fechar o contrato com a TV Record, emissora responsável pelo reality show rural.

Ainda de acordo com a coluna, o confinamento dos peões participantes já deve começar nesta segunda-feira (8).

Os rumores da participação de Gaby Spanic já estavam circulando nas redes sociais. A atriz está no Brasil atualmente realizando shows, mas não chegou a confirmar a participação na Fazenda.

O reality rural ‘A Fazenda 17’ estreia no dia 15 de setembro.

