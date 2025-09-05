A Fazenda: Gaby Spanic é oficialmente confirmada, diz colunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rumores da participação da protagonista de "A Usurpadora" já estavam circulando nas redes sociais. Reality show começa no dia 15 de setembro

Clique aqui e escute a matéria

Ao que tudo indica, Gaby Spanic está confirmada no elenco de A Fazenda 17. As informações foram divulgadas pela coluna Fábia Oliveira.

Segundo a coluna, a atriz de “A Usurpadora”, foi a última a fechar o contrato com a TV Record, emissora responsável pelo reality show rural.

Ainda de acordo com a coluna, o confinamento dos peões participantes já deve começar nesta segunda-feira (8).

Os rumores da participação de Gaby Spanic já estavam circulando nas redes sociais. A atriz está no Brasil atualmente realizando shows, mas não chegou a confirmar a participação na Fazenda.

O reality rural ‘A Fazenda 17’ estreia no dia 15 de setembro.

