Quem é Dudu Camargo? Apresentador é cotado para A Fazenda 17
Supostos rumores nos bastidores da TV Record apontam que o ex-contratado do SBT pode estar na nova edição do reality rural. Saiba mais a seguir
O polêmico apresentador Dudu Camargo pode estar cotado para participar da nova temporada de A Fazenda, reality show rural da TV Record.
Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, rumores nos bastidores da emissora apontam que o ex-contratado do SBT pode estar na lista de participantes da 17ª edição do programa.
Ainda conforme Fábia Oliveira, o site Meio Norte teria confirmado a participação do antigo pupilo de Silvio Santos. O portal afirma que ele teria viajado às pressas para São Paulo.
Quem é Dudu Camargo?
Dudu Camargo é apresentador e jornalista. Sua carreira começou no teatro e, em 2008, teve uma pequena participação na novela "Revelação", do SBT. Mais tarde, ele apareceu no quadro "Lendas Urbanas", do "Programa do Gugu".
Em 2016, aos 18 anos, ele teve destaque ao assumir a apresentação do telejornal "Primeiro Impacto" do SBT. Em 2017, ele também apresentou o "SBT Notícias".
Dudu Camargo colecionou algumas polêmicas que repercutiram muito nas redes sociais.
Ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil à cantora Simony. Ele teria apalpado a cantora durante uma transmissão de Carnaval na RedeTV! em 2020.
O apresentador também esteve envolvido em outras controvérsias. Durante o "Primeiro Impacto", ele e Marcão do Povo protagonizaram desentendimentos ao vivo.
Em 2017, no "Programa Silvio Santos", Dudu tentou iniciar um "namoro" com a apresentadora Maisa Silva, mas ela rejeitou a ideia publicamente.
A Fazenda 17
A nova temporada de A Fazenda 17 estreia nesta segunda-feira (15). De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os 26 peões já estão confinados em um hotel em São Paulo desde a última quarta-feira (10). Os nomes dos participantes só serão divulgados na estreia do reality.