Tudo o que você precisa saber sobre A Fazenda 17
O reality rural A Fazenda 17 estreia na próxima segunda-feira (15), na Record, e com novidades impactantes na dinâmica do programa. Não terá paiol e ao total são 26 participantes. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
Inúmeros famosos estão cotados para entrar no reality. O polêmico ex-global Rafael Cardoso, o ex de Madonna, Jesus Luz, a ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata Muller e Edílson Capetinha, ex-jogador. Os nomes surpreendentes são Alexandre Frota, que recentemente participou do Domingão com Huck, o campeão do BBB 24, Davi Brito, e até a estrela Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora.
Quem teria recusado em participar do programa foi a cantora Melody e a ex-Rouge Karin Hils. MC Guimê, Camila Loures e a atual namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi também surgiram como nomes fortes para a atração.
O elenco do reality, comandado por Adriane Galisteu, foi confinado na última quarta-feira (10), em um hotel em São Paulo. Já estão sem acesso a celulares, TV e principalmente internet.
