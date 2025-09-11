Tudo o que você precisa saber sobre A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O reality rural A Fazenda 17 estreia na próxima segunda-feira (15), na Record, e com novidades impactantes na dinâmica do programa. Não terá paiol e ao total são 26 participantes. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Inúmeros famosos estão cotados para entrar no reality. O polêmico ex-global Rafael Cardoso, o ex de Madonna, Jesus Luz, a ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata Muller e Edílson Capetinha, ex-jogador. Os nomes surpreendentes são Alexandre Frota, que recentemente participou do Domingão com Huck, o campeão do BBB 24, Davi Brito, e até a estrela Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora.

Quem teria recusado em participar do programa foi a cantora Melody e a ex-Rouge Karin Hils. MC Guimê, Camila Loures e a atual namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi também surgiram como nomes fortes para a atração.

O elenco do reality, comandado por Adriane Galisteu, foi confinado na última quarta-feira (10), em um hotel em São Paulo. Já estão sem acesso a celulares, TV e principalmente internet.

