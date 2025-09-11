fechar
Signo | Notícia

Esse signo vai ser testado por uma escolha difícil entre amor e ambição

O destino coloca um signo em uma encruzilhada entre a vida afetiva e a busca por conquistas pessoais, exigindo coragem e clareza da vida.

Por Bianca Tavares Publicado em 11/09/2025 às 7:46 | Atualizado em 11/09/2025 às 7:53
Imagem de um rapaz contemplativo e uma jovem frustrada, ambos profundos no pensamento
Imagem de um rapaz contemplativo e uma jovem frustrada, ambos profundos no pensamento - iStock

Os próximos dias prometem intensidade para um signo específico. O universo vai colocar à sua frente uma decisão importante: escolher entre seguir o coração ou priorizar a ambição.

Esse momento pode chegar por meio de uma proposta profissional que interfere diretamente em uma relação ou por uma escolha amorosa que pede renúncia de oportunidades materiais.

A tensão será grande, mas a resposta mostrará o quanto esse signo está pronto para amadurecer e assumir as rédeas da própria vida.

Capricórnio

Capricórnio será o signo mais impactado por essa encruzilhada. De um lado, o desejo de crescer, conquistar reconhecimento e estabilidade material.

Do outro, a necessidade de valorizar relações afetivas que pedem mais atenção.

Essa dualidade pode gerar angústia, mas também será a chave para entender o que realmente tem valor a longo prazo.

Número da sorte: 18

Cor: Azul-marinho

Carta do Tarô: O Enforcado

Palavra do dia: Decisão

Pedra do momento: Ônix

Esse é um período em que Capricórnio perceberá que nem sempre é possível ter tudo ao mesmo tempo. O aprendizado virá justamente na clareza de suas escolhas, e qualquer decisão tomada agora vai definir os próximos capítulos da sua vida.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

