Saiba quando a 2ª temporada de Ninguém Quer estreia na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 7:09
A Netflix confirmou que a segunda temporada de Ninguém Quer chega ao catálogo em 23 de outubro. O anúncio veio acompanhado das primeiras imagens oficiais, que destacam o casal principal vivido por Kristen Bell e Adam Brody, além de apresentar novos personagens que prometem movimentar a trama.

Entre as novidades do elenco estão Arian Moyaed, que interpretará o Dr. Andy, um psicoterapeuta carismático e possível interesse amoroso de Morgan (Justine Lupe), e Alex Karpovsky, que dará vida a Big Noah, um rabino confiante com forte ligação com o personagem de Brody.

Produzida por nomes como Erin Goster, Kristen Bell, Steven Levitan e Craig DiGregorio, a série explora com humor e intensidade a relação entre uma mulher agnóstica e um rabino nada convencional. O primeiro ano, lançado em 2024, foi um sucesso de público e crítica, garantindo a renovação.

Enquanto os novos episódios não chegam, a primeira temporada segue disponível na plataforma, permitindo que os fãs revisitem a história ou conheçam a produção antes da estreia do segundo ano.

Ninguém Quer: Netflix divulga imagens inéditas da 2ª temporada (Fotos: Netflix)

