Segunda parte da 2ª temporada de Wandinha perde público, mas segue em destaque na Netflix
A segunda parte da 2ª temporada de Wandinha não conseguiu repetir o sucesso de audiência da primeira. Segundo a Variety, os episódios lançados em 3 de setembro somaram 28,2 milhões de visualizações nos primeiros cinco dias, queda de 43,6% em relação aos capítulos de agosto, que totalizaram 50 milhões de views no mesmo período.
Apesar disso, a série continua em alta no catálogo da Netflix, liderando o Top 10 de programas em língua inglesa. O primeiro ano mantém a marca de temporada mais assistida de todos os tempos pelos assinantes da plataforma.
A nova fase da série traz nomes como Lady Gaga, Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Billie Piper, Christopher Lloyd e Haley Joel Osment, além do retorno de Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo.
A produção dirigida por Tim Burton segue mostrando o universo macabro e excêntrico da família Addams, que evoluiu ao longo de mais de oito décadas. As duas temporadas de Wandinha estão disponíveis na Netflix.