A série da Netflix que acabou cedo, mas merece ser assistida
Apesar de ter sido cancelada após apenas uma temporada, O Píer (The Waterfront) continua chamando atenção na Netflix. Lançada em junho de 2025, a série acompanha a família Buckley, um clã pesqueiro da Carolina do Norte envolvido em atividades ilícitas para manter seu império.
Criada por Kevin Williamson, conhecido por Dawson’s Creek e Pânico, a produção explora lealdade familiar, segredos e dilemas morais, trazendo tensão e reviravoltas a cada episódio. Mesmo com apenas oito capítulos, a trama conseguiu ocupar o Top 10 global da Netflix por cinco semanas, alcançando a liderança por três delas.
O elenco reune Holt McCallany, Maria Bello, Melissa Benoist, Jake Weary e o brasileiro Rafael Silva, que interpretava Shawn Wilson, um barman com segredos capazes de abalar a família Buckley. A atuação e a construção dramática renderam comparações com séries como Ozark e Bloodline.
Embora a Netflix tenha decidido não renovar a produção, O Píer segue disponível na plataforma, oferecendo uma história envolvente e personagens complexos que merecem ser conferidos, mesmo que a série tenha terminado mais cedo do que muitos esperavam.