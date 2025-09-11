A História de Ed Gein: o que esperar da nova série da Netflix sobre um dos serial killers mais notórios de todos os tempos
A Netflix está prestes a lançar a terceira temporada de sua aclamada série de antologia Monstro, intitulada Monstro: A História de Ed Gein. Com estreia marcada para 3 de outubro de 2025, a produção promete mergulhar na vida de Ed Gein, um dos assassinos em série mais infames da história dos Estados Unidos.
Ed Gein, conhecido como o Butcher of Plainfield, foi responsável por uma série de crimes macabros na década de 1950 em Wisconsin, incluindo assassinatos e roubo de túmulos. Suas atrocidades inspiraram personagens icônicos do cinema de terror, como Norman Bates (Psicose), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica) e Buffalo Bill (O Silêncio dos Inocentes).
A série será estrelada por Charlie Hunnam, que interpretará Ed Gein. A atriz Laurie Metcalf dará vida à sua mãe, Augusta Gein, figura central na formação psicológica do assassino. O elenco também conta com Tom Hollander como o diretor Alfred Hitchcock e Olivia Williams como Alma Reville, esposa de Hitchcock. A direção está a cargo de Max Winkler, com episódios escritos por Ian Brennan e Ryan Murphy, criador da série.
A temporada será composta por oito episódios, explorando a psicologia de Gein, seu isolamento e a relação com sua mãe, elementos que contribuíram para sua transformação em um dos maiores monstros da história criminal americana. A Netflix descreve esta temporada como a mais perturbadora da série até agora, prometendo uma narrativa intensa e sombria.
Com o sucesso das temporadas anteriores, que abordaram os casos de Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menendez, Monstro: A História de Ed Gein é aguardada com grande expectativa pelos fãs de true crime e produções dramáticas de alto nível.