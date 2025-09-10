fechar
Signo | Notícia

2 signos vão ser surpreendidos com pedido de casamento inesperado

Dois signos vão viver um momento inesquecível, quando o amor bater mais forte e um pedido inesperado mudar totalmente os rumos da relação

Por Bianca Tavares Publicado em 10/09/2025 às 8:05
Imagem de uma pessoa sendo pedida em casamento
Imagem de uma pessoa sendo pedida em casamento - Emir Hoyman/iStock

Clique aqui e escute a matéria

O amor tem a força de transformar a rotina em algo mágico. Para dois signos, os próximos dias prometem emoções intensas e um acontecimento capaz de marcar para sempre a vida amorosa.

Um pedido de casamento inesperado surge no caminho, trazendo alegria, surpresa e uma onda de esperança.

O coração pode até não estar preparado, mas o destino mostra que às vezes os maiores gestos acontecem sem aviso.

Peixes

Peixes será envolvido por uma energia romântica difícil de ignorar. O signo, que valoriza os sentimentos mais profundos, pode ser surpreendido por um parceiro que decide dar um passo além no relacionamento.

Leia Também

O pedido virá carregado de emoção, possivelmente em um momento íntimo e inesquecível, tocando diretamente a alma pisciana.

Número da sorte: 7

Cor: Azul-claro

Carta do Tarô: O Enamorado

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Palavra do dia: Emoção

Touro

Touro, que aprecia estabilidade e segurança, será pego de surpresa por um gesto ousado e apaixonado.

O signo pode viver uma cena digna de romance, onde um pedido inesperado abre caminho para consolidar um amor duradouro.

A emoção será intensa, trazendo não apenas felicidade, mas também a certeza de que o futuro guarda estabilidade afetiva.

Número da sorte: 4

Cor: Verde-esmeralda

Carta do Tarô: O Imperador

Palavra do dia: União

Para Peixes e Touro, este período ficará marcado como o início de uma nova etapa, em que o amor ganha forma concreta e o destino abre espaço para compromissos eternos.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Horóscopo 10/09: é tempo de confiar na sua intuição e ter fé nos processos
Previsões

Horóscopo 10/09: é tempo de confiar na sua intuição e ter fé nos processos
6 signos recebem o chamado para um novo despertar na vida a partir de 10/09
SIGNOS

6 signos recebem o chamado para um novo despertar na vida a partir de 10/09

Compartilhe

Tags