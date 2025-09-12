A Fazenda 2025: confira lista completa dos participantes cotados e novidades da nova edição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O reality rural da Record TV chega à tela na próxima segunda-feira (15), prometendo uma das edições mais movimentadas dos últimos anos

Clique aqui e escute a matéria

A contagem regressiva para a estreia de A Fazenda 17 já começou.

O reality rural da Record TV chega à tela na próxima segunda-feira (15), prometendo uma das edições mais movimentadas dos últimos anos.

Os 24 participantes já estão confinados e, como de costume, a emissora mantém segredo absoluto até o dia da estreia.

O que muda em A Fazenda 17

Nesta temporada, a tradicional dinâmica do Paiol – que colocava candidatos em disputa pelo voto do público para garantir vaga no elenco principal – não fará parte do jogo.

No lugar, segundo o diretor de realities da Record, Rodrigo Carelli, haverá uma novidade “bombástica” logo na primeira semana.

“A gente vai ter uma novidade bombástica na primeira semana que vai substituir o Paiol. Não posso dizer o que é, porque os participantes não podem saber. Vai ser surpresa para eles, mas o público vai saber logo no primeiro dia”, revelou Carelli em entrevista ao Link Podcast.

O diretor também antecipou que a edição contará com nomes “impressionantes” e com “fator uau”, capazes de gerar surpresa imediata no público, assim como aconteceu com Rachel Sheherazade em 2023.

A expectativa do elenco

Apesar de o anúncio oficial acontecer apenas no dia da estreia, diversos nomes já circulam como fortes cotados para integrar o elenco do reality rural.

Carelli chegou a admitir que mais de 80 celebridades foram especuladas ao longo dos últimos meses.

Entre os nomes que despontam nas listas estão atores, jornalistas, influenciadores, filhos de personalidades famosas e até estrelas internacionais.

Lista atualizada dos 24 participantes cotados para A Fazenda 17

Gaby Spanic, atriz venezuelana (conhecida por A Usurpadora)

Gaby Spanic - Reprodução/Instagram

Michelle Barros, jornalista

Michelle Barros, jornalista - Reprodução / Globo

Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol

Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol - Reprodução / Instagram

Jesus Luz, modelo

Jesus Luz, modelo - Reprodução / Instagram

Tamires Assis, guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito

Tamires Assis, guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito - Reprodução / Instagram

João Augusto Liberato, filho de Gugu

João Augusto Liberato, filho de Gugu - Reprodução / Instagram

Jennifer Castro, ficou conhecida após recusar ceder lugar em avião

Jennifer Castro, mulher que recusou ceder lugar em avião - Reprodução / Twitter

MC Guimê, cantor

MC Guimê, cantor - Reprodução / Globo

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo - Reprodução / Instagram

Renata Muller, ex-esposa do ator Victor Pecoraro

Renata Muller, ex-esposa do ator Victor Pecoraro - Reprodução / Instagram

Ariela Caraso, participante de Casamento às Cegas

Ariela Caraso, de ‘Casamento às Cegas’ - Reprodução / Netflix

Arthur Urach, filho de Andressa Urach

Arthur Urach, filho de Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Bibi Babydoll, cantora

Bibi Babydoll, cantora - Reprodução / Instagram

Camila Loures, influenciadora digital

Camila Loures, influenciadora - Reprodução / Instagram

Dinah Moraes, humorista

Dinah Moraes, humorista - Reprodução / Instagram

Drico Alves, ator

Drico Alves é um dos nomes cotados para estar no elenco de A Fazenda 17 - Reprodução/Instagram

Eduarda Gutierrez, influenciadora

Eduarda Gutierrez, influenciadora - Reprodução / Instagram

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube - Reprodução / Instagram

Fefito, jornalista

Fefito, jornalista - Reprodução / Instagram

Gustavo Rocha, influenciador

Gustavo Rocha, influenciador - Reprodução / Instagram

Juliana Oliveira, comediante

Juliana Oliveira, ex-asssistente do The Noite - Reprodução

Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita

Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita - Reprodução / Instagram

Matheus Novinho, ex-De Férias com o Ex e Rio Shore

Matheus Novinho, ex-DFCEX e Rio Shore - Reprodução / Instagram

Pepita, cantora

Pepita, cantora - Reprodução / Instagram

Estreia confirmada

Com estreia marcada para 15 de setembro, A Fazenda 17 promete repetir o sucesso das últimas temporadas e consolidar sua posição como um dos reality shows mais comentados do Brasil.

Até lá, a curiosidade segue alta sobre quem realmente estará no elenco e qual será a novidade que substituirá o Paiol.