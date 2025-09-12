A Fazenda 2025: confira lista completa dos participantes cotados e novidades da nova edição

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A contagem regressiva para a estreia de A Fazenda 17 já começou.
O reality rural da Record TV chega à tela na próxima segunda-feira (15), prometendo uma das edições mais movimentadas dos últimos anos.
Os 24 participantes já estão confinados e, como de costume, a emissora mantém segredo absoluto até o dia da estreia.
O que muda em A Fazenda 17
Nesta temporada, a tradicional dinâmica do Paiol – que colocava candidatos em disputa pelo voto do público para garantir vaga no elenco principal – não fará parte do jogo.
No lugar, segundo o diretor de realities da Record, Rodrigo Carelli, haverá uma novidade “bombástica” logo na primeira semana.
“A gente vai ter uma novidade bombástica na primeira semana que vai substituir o Paiol. Não posso dizer o que é, porque os participantes não podem saber. Vai ser surpresa para eles, mas o público vai saber logo no primeiro dia”, revelou Carelli em entrevista ao Link Podcast.
O diretor também antecipou que a edição contará com nomes “impressionantes” e com “fator uau”, capazes de gerar surpresa imediata no público, assim como aconteceu com Rachel Sheherazade em 2023.
A expectativa do elenco
Apesar de o anúncio oficial acontecer apenas no dia da estreia, diversos nomes já circulam como fortes cotados para integrar o elenco do reality rural.
Carelli chegou a admitir que mais de 80 celebridades foram especuladas ao longo dos últimos meses.
Entre os nomes que despontam nas listas estão atores, jornalistas, influenciadores, filhos de personalidades famosas e até estrelas internacionais.
Lista atualizada dos 24 participantes cotados para A Fazenda 17
Gaby Spanic, atriz venezuelana (conhecida por A Usurpadora)