fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 2025: confira lista completa dos participantes cotados e novidades da nova edição

O reality rural da Record TV chega à tela na próxima segunda-feira (15), prometendo uma das edições mais movimentadas dos últimos anos

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/09/2025 às 12:40 | Atualizado em 12/09/2025 às 12:44
Imagem de A Fazenda 17
Imagem de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

A contagem regressiva para a estreia de A Fazenda 17 já começou.

O reality rural da Record TV chega à tela na próxima segunda-feira (15), prometendo uma das edições mais movimentadas dos últimos anos.

Os 24 participantes já estão confinados e, como de costume, a emissora mantém segredo absoluto até o dia da estreia.

O que muda em A Fazenda 17

Nesta temporada, a tradicional dinâmica do Paiol – que colocava candidatos em disputa pelo voto do público para garantir vaga no elenco principal – não fará parte do jogo.

No lugar, segundo o diretor de realities da Record, Rodrigo Carelli, haverá uma novidade “bombástica” logo na primeira semana.

A gente vai ter uma novidade bombástica na primeira semana que vai substituir o Paiol. Não posso dizer o que é, porque os participantes não podem saber. Vai ser surpresa para eles, mas o público vai saber logo no primeiro dia”, revelou Carelli em entrevista ao Link Podcast.

O diretor também antecipou que a edição contará com nomes “impressionantes” e com “fator uau”, capazes de gerar surpresa imediata no público, assim como aconteceu com Rachel Sheherazade em 2023.

A expectativa do elenco

Apesar de o anúncio oficial acontecer apenas no dia da estreia, diversos nomes já circulam como fortes cotados para integrar o elenco do reality rural.

Carelli chegou a admitir que mais de 80 celebridades foram especuladas ao longo dos últimos meses.

Entre os nomes que despontam nas listas estão atores, jornalistas, influenciadores, filhos de personalidades famosas e até estrelas internacionais.

Lista atualizada dos 24 participantes cotados para A Fazenda 17

Gaby Spanic, atriz venezuelana (conhecida por A Usurpadora)

Reprodução/Instagram
Gaby Spanic - Reprodução/Instagram

Michelle Barros, jornalista

Reprodução / Globo
Michelle Barros, jornalista - Reprodução / Globo

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol

Reprodução / Instagram
Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol - Reprodução / Instagram

Jesus Luz, modelo

Reprodução / Instagram
Jesus Luz, modelo - Reprodução / Instagram

Tamires Assis, guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito

Reprodução / Instagram
Tamires Assis, guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito - Reprodução / Instagram

João Augusto Liberato, filho de Gugu

Reprodução / Instagram
João Augusto Liberato, filho de Gugu - Reprodução / Instagram

Jennifer Castro, ficou conhecida após recusar ceder lugar em avião

Reprodução / Twitter
Jennifer Castro, mulher que recusou ceder lugar em avião - Reprodução / Twitter

MC Guimê, cantor

Reprodução / Globo
MC Guimê, cantor - Reprodução / Globo

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo

Reprodução / Instagram
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo - Reprodução / Instagram

Renata Muller, ex-esposa do ator Victor Pecoraro

Reprodução / Instagram
Renata Muller, ex-esposa do ator Victor Pecoraro - Reprodução / Instagram

Ariela Caraso, participante de Casamento às Cegas

Reprodução / Netflix
Ariela Caraso, de ‘Casamento às Cegas’ - Reprodução / Netflix

Arthur Urach, filho de Andressa Urach

Reprodução / Instagram
Arthur Urach, filho de Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Bibi Babydoll, cantora

Reprodução / Instagram
Bibi Babydoll, cantora - Reprodução / Instagram

Camila Loures, influenciadora digital

Reprodução / Instagram
Camila Loures, influenciadora - Reprodução / Instagram

Dinah Moraes, humorista

Reprodução / Instagram
Dinah Moraes, humorista - Reprodução / Instagram

Drico Alves, ator

Reprodução/Instagram
Drico Alves é um dos nomes cotados para estar no elenco de A Fazenda 17 - Reprodução/Instagram

Eduarda Gutierrez, influenciadora

Reprodução / Instagram
Eduarda Gutierrez, influenciadora - Reprodução / Instagram

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube

Reprodução / Instagram
Fabiano Moraes, pai de Viih Tube - Reprodução / Instagram

Fefito, jornalista

Reprodução / Instagram
Fefito, jornalista - Reprodução / Instagram

Gustavo Rocha, influenciador

Reprodução / Instagram
Gustavo Rocha, influenciador - Reprodução / Instagram

Juliana Oliveira, comediante

Reprodução
Juliana Oliveira, ex-asssistente do The Noite - Reprodução

Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita

Reprodução / Instagram
Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita - Reprodução / Instagram

Matheus Novinho, ex-De Férias com o Ex e Rio Shore

Reprodução / Instagram
Matheus Novinho, ex-DFCEX e Rio Shore - Reprodução / Instagram

Pepita, cantora

Reprodução / Instagram
Pepita, cantora - Reprodução / Instagram

Estreia confirmada

Com estreia marcada para 15 de setembro, A Fazenda 17 promete repetir o sucesso das últimas temporadas e consolidar sua posição como um dos reality shows mais comentados do Brasil.

Até lá, a curiosidade segue alta sobre quem realmente estará no elenco e qual será a novidade que substituirá o Paiol.

Leia também

Tudo o que você precisa saber sobre A Fazenda 17
A Fazenda 17

Tudo o que você precisa saber sobre A Fazenda 17
Diretor de 'A Fazenda' surpreende e revela o primeiro participante do reality rural
A FAZENDA 2025

Diretor de 'A Fazenda' surpreende e revela o primeiro participante do reality rural

Compartilhe

Tags