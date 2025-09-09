Diretor de 'A Fazenda' surpreende e revela o primeiro participante do reality rural
Rodrigo Carelli anunciou o primeiro morador de A Fazenda 17: ele já conquistou o público e promete agitar a temporada do reality rural.
Clique aqui e escute a matéria
A menos de uma semana para a estreia de A Fazenda 17, o diretor Rodrigo Carelli deixou os fãs do reality em polvorosa ao revelar o primeiro participante confirmado da temporada.
A novidade foi anunciada diretamente pelas redes sociais da emissora, gerando grande repercussão entre os internautas.
Surpreendentemente, o “novo morador” não é um peão tradicional: trata-se do cavalo Apolo, que entra para substituir o querido Colorado, xodó de edições anteriores.
Com fotos exclusivas direto do estábulo, Apolo já conquistou o público com sua fofura e simpatia, deixando todos curiosos sobre como se relacionará com os futuros participantes da Baia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Rodrigo Carelli comentou sobre a novidade:
“Esse é o Apolo. O novo morador de A Fazenda. Bem-vindo!”. A reação dos fãs não se fez esperar: “Que fofo!”, escreveu uma seguidora, enquanto outro brincou: “Lindo, me leva para cuidar dele, Carelli!”.
A apresentadora Adriane Galisteu também aprovou o novo integrante, declarando: “Coisa mais linda!”.
Ver essa foto no Instagram
Que dia começa A Fazenda 17?
A 17ª edição de A Fazenda estreia no dia 15 de setembro, às 22h30, na Record. Os telespectadores podem acompanhar todas as novidades pelo site oficial da emissora e se preparar para novas emoções, provas e, claro, a convivência inusitada entre humanos e Apolo no reality rural.