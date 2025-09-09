fechar
Diretor de 'A Fazenda' surpreende e revela o primeiro participante do reality rural

Rodrigo Carelli anunciou o primeiro morador de A Fazenda 17: ele já conquistou o público e promete agitar a temporada do reality rural.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/09/2025 às 18:02
- Reprodução/Record

A menos de uma semana para a estreia de A Fazenda 17, o diretor Rodrigo Carelli deixou os fãs do reality em polvorosa ao revelar o primeiro participante confirmado da temporada.

A novidade foi anunciada diretamente pelas redes sociais da emissora, gerando grande repercussão entre os internautas.

Surpreendentemente, o “novo morador” não é um peão tradicional: trata-se do cavalo Apolo, que entra para substituir o querido Colorado, xodó de edições anteriores.

Com fotos exclusivas direto do estábulo, Apolo já conquistou o público com sua fofura e simpatia, deixando todos curiosos sobre como se relacionará com os futuros participantes da Baia.

Rodrigo Carelli comentou sobre a novidade:

“Esse é o Apolo. O novo morador de A Fazenda. Bem-vindo!”. A reação dos fãs não se fez esperar: “Que fofo!”, escreveu uma seguidora, enquanto outro brincou: “Lindo, me leva para cuidar dele, Carelli!”.

A apresentadora Adriane Galisteu também aprovou o novo integrante, declarando: “Coisa mais linda!”.

Que dia começa A Fazenda 17?

A 17ª edição de A Fazenda estreia no dia 15 de setembro, às 22h30, na Record. Os telespectadores podem acompanhar todas as novidades pelo site oficial da emissora e se preparar para novas emoções, provas e, claro, a convivência inusitada entre humanos e Apolo no reality rural.

