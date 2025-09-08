Quem vai estar em A Fazenda 17? Suposta lista vaza e participantes surpreendem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lista traz famosos da música, influenciadores, ex-BBBs e até estrela internacional que podem agitar A Fazenda 17. Saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

A internet foi à loucura após o vazamento de uma lista que seria o elenco da 17ª edição de A Fazenda, reality rural da Record.

Se a informação for confirmada, o público pode esperar uma mistura de nomes conhecidos da música, influenciadores digitais, ex-participantes de outros realities e até mesmo artistas internacionais.

Entre os destaques está Gaby Spanic, famosa mundialmente pela novela A Usurpadora, que promete trazer ainda mais repercussão internacional ao programa.

Outro nome que chama atenção é Rayane Figliuzzi, atual esposa do cantor Belo, além de figuras polêmicas como Jennifer Castro, conhecida como a “moça do avião que não cedeu o lugar”.

Conheça todos que estão cotados!

Supostos participantes de A Fazenda 17

Pepita – cantora

Eduarda Gutierrez – influenciadora

Rayane Figliuzzi – nova mulher do cantor Belo

Dinah Moraes – humorista

Jennifer Castro – a “moça do avião que não cedeu o lugar”

Ariela Carrasso – ex-Casamento às Cegas

Martina Sanzi – ex-De Férias com o Ex

Camila Loures – youtuber

Gaby Spanic – atriz de A Usurpadora

Gabily – cantora

Juliana Oliveira – ex-The Noite

Anamara – ex-BBB

Israel Novaes – cantor sertanejo

Rafael Cardoso – ex-ator da Globo

Jesus Luz – modelo, já foi namorado de Madonna

João Augusto Liberato – filho de Gugu Liberato

Luiz Otávio Mesquita – filho de Otávio Mesquita

Fernando Sampaio – ex-Garanhão da Conquista

Fabiano Moraes – pai da influenciadora Viih Tube

Drica Alves – ator

Toninho Tornado – do meme “Calma, Calabreso”

Nizam – ex-BBB

Edilson Capetinha – ex-jogador de futebol

Gustavo Rocha – influenciador

Apesar do entusiasmo dos fãs, a Record ainda não confirmou oficialmente os participantes. Se a lista for verdadeira, esta pode ser uma das edições mais diversas e surpreendentes do reality, com nomes que prometem movimentar as redes sociais e render muitos momentos inesquecíveis no confinamento rural.