A Fazenda | Notícia

Quem vai estar em A Fazenda 17? Suposta lista vaza e participantes surpreendem

Lista traz famosos da música, influenciadores, ex-BBBs e até estrela internacional que podem agitar A Fazenda 17. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 08/09/2025 às 21:27
Imagem de A Fazenda 17
Imagem de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

A internet foi à loucura após o vazamento de uma lista que seria o elenco da 17ª edição de A Fazenda, reality rural da Record.

Se a informação for confirmada, o público pode esperar uma mistura de nomes conhecidos da música, influenciadores digitais, ex-participantes de outros realities e até mesmo artistas internacionais.

Entre os destaques está Gaby Spanic, famosa mundialmente pela novela A Usurpadora, que promete trazer ainda mais repercussão internacional ao programa.

Outro nome que chama atenção é Rayane Figliuzzi, atual esposa do cantor Belo, além de figuras polêmicas como Jennifer Castro, conhecida como a “moça do avião que não cedeu o lugar”.

Conheça todos que estão cotados!

Supostos participantes de A Fazenda 17

  • Pepita – cantora
  • Eduarda Gutierrez – influenciadora
  • Rayane Figliuzzi – nova mulher do cantor Belo
  • Dinah Moraes – humorista
  • Jennifer Castro – a “moça do avião que não cedeu o lugar”
  • Ariela Carrasso – ex-Casamento às Cegas
  • Martina Sanzi – ex-De Férias com o Ex
  • Camila Loures – youtuber
  • Gaby Spanic – atriz de A Usurpadora
  • Gabily – cantora
  • Juliana Oliveira – ex-The Noite
  • Anamara – ex-BBB
  • Israel Novaes – cantor sertanejo
  • Rafael Cardoso – ex-ator da Globo
  • Jesus Luz – modelo, já foi namorado de Madonna
  • João Augusto Liberato – filho de Gugu Liberato
  • Luiz Otávio Mesquita – filho de Otávio Mesquita
  • Fernando Sampaio – ex-Garanhão da Conquista
  • Fabiano Moraes – pai da influenciadora Viih Tube
  • Drica Alves – ator
  • Toninho Tornado – do meme “Calma, Calabreso”
  • Nizam – ex-BBB
  • Edilson Capetinha – ex-jogador de futebol
  • Gustavo Rocha – influenciador

Apesar do entusiasmo dos fãs, a Record ainda não confirmou oficialmente os participantes. Se a lista for verdadeira, esta pode ser uma das edições mais diversas e surpreendentes do reality, com nomes que prometem movimentar as redes sociais e render muitos momentos inesquecíveis no confinamento rural.

