Quem vai estar em A Fazenda 17? Suposta lista vaza e participantes surpreendem
Lista traz famosos da música, influenciadores, ex-BBBs e até estrela internacional que podem agitar A Fazenda 17. Saiba mais detalhes
A internet foi à loucura após o vazamento de uma lista que seria o elenco da 17ª edição de A Fazenda, reality rural da Record.
Se a informação for confirmada, o público pode esperar uma mistura de nomes conhecidos da música, influenciadores digitais, ex-participantes de outros realities e até mesmo artistas internacionais.
Entre os destaques está Gaby Spanic, famosa mundialmente pela novela A Usurpadora, que promete trazer ainda mais repercussão internacional ao programa.
Outro nome que chama atenção é Rayane Figliuzzi, atual esposa do cantor Belo, além de figuras polêmicas como Jennifer Castro, conhecida como a “moça do avião que não cedeu o lugar”.
Conheça todos que estão cotados!
Supostos participantes de A Fazenda 17
- Pepita – cantora
- Eduarda Gutierrez – influenciadora
- Rayane Figliuzzi – nova mulher do cantor Belo
- Dinah Moraes – humorista
- Jennifer Castro – a “moça do avião que não cedeu o lugar”
- Ariela Carrasso – ex-Casamento às Cegas
- Martina Sanzi – ex-De Férias com o Ex
- Camila Loures – youtuber
- Gaby Spanic – atriz de A Usurpadora
- Gabily – cantora
- Juliana Oliveira – ex-The Noite
- Anamara – ex-BBB
- Israel Novaes – cantor sertanejo
- Rafael Cardoso – ex-ator da Globo
- Jesus Luz – modelo, já foi namorado de Madonna
- João Augusto Liberato – filho de Gugu Liberato
- Luiz Otávio Mesquita – filho de Otávio Mesquita
- Fernando Sampaio – ex-Garanhão da Conquista
- Fabiano Moraes – pai da influenciadora Viih Tube
- Drica Alves – ator
- Toninho Tornado – do meme “Calma, Calabreso”
- Nizam – ex-BBB
- Edilson Capetinha – ex-jogador de futebol
- Gustavo Rocha – influenciador
Apesar do entusiasmo dos fãs, a Record ainda não confirmou oficialmente os participantes. Se a lista for verdadeira, esta pode ser uma das edições mais diversas e surpreendentes do reality, com nomes que prometem movimentar as redes sociais e render muitos momentos inesquecíveis no confinamento rural.