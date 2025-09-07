fechar
A Fazenda |

Apresentadora do SBT diz que recusou convite para A Fazenda

A apresentadora do SBT contou que não aceitou convite para 'A Fazenda', elogiou colegas que participaram e disse que gosta de acompanhar realities.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/09/2025 às 23:33
A Fazenda 17
A Fazenda 17 - Divulgação/Record

Clique aqui e escute a matéria

Faltando poucos dias para a estreia da nova temporada de “A Fazenda”, a curiosidade do público sobre os participantes só aumenta.

Enquanto a emissora mantém suspense sobre o elenco, uma famosa apresentadora do SBT revelou que já recebeu convite para entrar no reality rural — e disse não à proposta.

Christina Rocha, conhecida por comandar o programa Casos de Família, contou que já foi cotada para participar de edições anteriores do reality.

Em entrevista, ela explicou sua decisão: "Me chamaram para estar em 'A Fazenda'. Como participante, jamais. Sou muito diferente, não gosto de expor minha vida", declarou.

A apresentadora também elogiou colegas que se arriscaram no reality, destacando a coragem de Rachel Sheherazade.

Leia Também

"Ela foi muito corajosa. Talvez, se eu estivesse em uma situação complicada, até pensaria, mas não me vejo nesse papel", completou Christina.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Mesmo sem pensar em participar, Christina disse que acompanha com interesse programas desse tipo, incluindo “A Fazenda”, “Big Brother Brasil” e “De Férias com o Ex”, reconhecendo o entretenimento que proporcionam ao público.

A nova temporada de “A Fazenda” estreia no dia 15 de setembro, e, até lá, a expectativa é grande sobre quais famosos estarão na disputa.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Leia também

A Fazenda: Gaby Spanic é oficialmente confirmada, diz colunista
Televisão

A Fazenda: Gaby Spanic é oficialmente confirmada, diz colunista
Gaby Spanic pode ser desclassificada de A Fazenda; entenda
a fazenda

Gaby Spanic pode ser desclassificada de A Fazenda; entenda

Compartilhe

Tags