A Fazenda | Notícia

Gaby Spanic pode ser desclassificada de A Fazenda; entenda

"A Fazenda 17" já vai perder uma de suas peoas? A atriz Gaby Spanic, de "A Usurpadora" pode ter quebrado o contrato com a Record TV.

Por Thallys Menezes Publicado em 05/09/2025 às 21:11
Gaby Spanic
Gaby Spanic - Reprodução

"A Fazenda 17" nem começou, mas já pode render controvérsias!

A atriz e cantora Gaby Spanic tem aparecido bastante nas listas de cotados para o elenco da nova edição, mas uma suposta quebra de contato pode botar tudo a perder. Entenda!

A Fazenda 2025: Gaby Spanic confirma participação a fãs

Famosa pela novela mexicana "A Usurpadora", Gaby Spanic desembarcou recentemente no Brasil para as apresentações de sua World Tour 2025, em cidades como Recife (PE) e Fortaleza (CE).

O problema é que os participantes convidados para o reality são vetados de confirmar a participação. Revelar a presença no reality pode representar uma quebra de contrato.

Até o momento, nem Gaby, nem a produção da Record se pronunciaram oficialmente sobre o acontecido.

Quando começa A Fazenda 2025?

"A Fazenda 17" começa em 15 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.

