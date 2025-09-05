Gaby Spanic pode ser desclassificada de A Fazenda; entenda
"A Fazenda 17" já vai perder uma de suas peoas? A atriz Gaby Spanic, de "A Usurpadora" pode ter quebrado o contrato com a Record TV.
Clique aqui e escute a matéria
"A Fazenda 17" nem começou, mas já pode render controvérsias!
A atriz e cantora Gaby Spanic tem aparecido bastante nas listas de cotados para o elenco da nova edição, mas uma suposta quebra de contato pode botar tudo a perder. Entenda!
A Fazenda 2025: Gaby Spanic confirma participação a fãs
Famosa pela novela mexicana "A Usurpadora", Gaby Spanic desembarcou recentemente no Brasil para as apresentações de sua World Tour 2025, em cidades como Recife (PE) e Fortaleza (CE).
Segundo a colunista Fábia Oliveira, a artista fechou contrato para participar de "A Fazenda 17". Porém, uma revelação vinda da boca da própria atriz pode impedir que isso se concretize.
Isso pois a própria atriz revelou sua participação aos fãs em apresentação em Fortaleza, segundo o portal iBahia. "Espero que vocês me apoiem muito em A Fazenda", disse, após show em boate.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O problema é que os participantes convidados para o reality são vetados de confirmar a participação. Revelar a presença no reality pode representar uma quebra de contrato.
Até o momento, nem Gaby, nem a produção da Record se pronunciaram oficialmente sobre o acontecido.
Quando começa A Fazenda 2025?
"A Fazenda 17" começa em 15 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.