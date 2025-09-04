João Guilherme alfineta Rafael Cardoso em post sobre A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com Rafael Cardoso cotado para A Fazenda 17, João Guilherme reviveu uma polêmica antiga envolvendo os dois atores e uma camisa cropped.

Em meio a boatos de participação de Rafael Cardoso em "A Fazenda 17", um comentário de João Guilherme ressuscitou uma polêmica envolvendo os dois.

Tudo começou com um post no X (antigo Twitter) que comentava a possível escalação do ex-ator Global para o reality sa Record.

João Guilherme solta farpa para Rafael Cardoso

No X, um post comentava a inclusão de Rafael Cardoso em uma lista de supostos peões escalados para A Fazenda 17.

"O decair desse homem foi o MAIOR glow down de todos os tempos", comentou o autor do post. A expressão "glow down" faz referência a uma suposta piora na aparência do ator.

Em resposta, o ator João Guilherme alfinetou: "A força de um cropped..".



O comentário faz referência a uma polêmica entre os dois, quando Rafael compartilhou um vídeo do humorista Nego Di fazendo comentários homofóbicos sobre um look de João Guilherme com cropped.

Criticado por internautas, Rafael se desculpou e disse que tudo não passava de um mal-entendido.

"Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido", disse.

Quando começa A Fazenda 17?

"A Fazenda 17" começa neste dia 15 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu. 24 participantes entrarão na casa, sem realização do Paiol.