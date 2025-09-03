Gretchen pagou multa por desistir de A Fazenda? Revelação do diretor surpreende
"A Fazenda 17" se aproxima, mas é hora de relembrar a polêmica desistência do reality, destacada por Rodrigo Carelli, diretor da produção.
"A Fazenda 17" estreia em poucos dias, mas nunca é tarde para relembrar momentos históricos do reality.
Na quinta edição do reality, que foi ao ar em 2012, a cantora Gretchen desistiu da competição, em uma cena que gera vários memes e comentários até hoje.
Agora, em entrevista ao Link Podcast, o diretor do reality, Rodrigo Carelli, comentou a desistência da artista, além de fazer revelações bombásticas.
A Fazenda: Gretchen não pagou a multa de desistência
Em conversa com o podcast, Carelli afirmou que a desistência da então peoa foi a que mais doeu.
"Apesar que a desistência dela foi o que começou a onda de memes que fez com que ela fosse a Gretchen que é hoje", revela.
O diretor faz uma comparação da desistência de Gretchen com a da influenciadora Deolane Bezerra, em "A Fazenda 14".
"Foi a mesma história da Gretchen. A percepção de que não está indo bem. Aí tenta virar o jogo de um jeito forçado, de um jeito que não está dentro da regra", disse, segundo a rádio Itatiaia.
Por não acreditar que ela fosse desistir novamente, Carelli convidou a artista para o Power Couple exibido em 2025, e chegou a afirmar que ela havia prometido não deixar a competição.
Gretchen participou da edição ao lado do marido Esdras, mas os dois optaram pela desistência após algumas semanas de jogo. Em 2026, ela já havia participado do Power Couple ao lado do então marido Carlos Marques.
"O pior é que na primeira temporada do Power Couple ela fez campanha pra votarem para ela sair", pontua Carelli. "As três desistências têm haver com perceber que estava pegando mal... que não vai ganhar e que estava queimando o filme dela", revelou.
Segundo o diretor, Gretchen foi liberada da multa da desistência, algo que não se repetiu no atual "Power Couple Brasil".
Quando começa A Fazenda 17?
"A Fazenda 17" começa a ser exibida no próximo daia 15 de setembro, mais uma vez, com apresentação de Adriane Galisteu.