Ex-BBB polêmico é cotado para participar de "A Fazenda"
Mais um possível nome de participante que estaria confirmado no reality show rural da TV Record foi divulgado. Saiba quem pode estar na nova edição
Mais um nome cotado para participar da nova edição do reality rural da TV Record, “A Fazenda” foi revelado.
O programa é apresentado por Adriane Galisteu e estreia no dia 15 de setembro.
Alguns possíveis nomes de participantes têm circulado nas redes sociais. De acordo com a coluna Fabia Oliveira, um possível confirmado em A Fazenda é um ex-participante do BBB 24: Nizam Hayek.
Nizam foi o quarto eliminado do BBB do ano passado, com 17,14% dos votos. Ele teve algumas polêmicas durante a participação no reality da TV Globo, como uma discussão com Davi Brito e comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.
A lista oficial de participantes de A Fazenda 17 ainda não foi divulgada pela emissora e está sendo mantida em segredo até o momento.