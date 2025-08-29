fechar
Cotado para A Fazenda 17, Jesus Luz exibe abdômen trincado em ensaio quente

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/08/2025 às 7:05
Jesus Luz, DJ, animou os seguidores ao mostrar o abdômen trincado em novo ensaio fotográfico. De camisa aberta, o bonitão mostrou o corpo malhado e deixou tatuagens à mostra.

“Maravilhoso”, “Pela camisa jeans, acho que é ensaio da Fazenda”, “Gostoso”, “Bonitão”, “Jesus!”, “Arrasou”, “Lindo demais”, “Que homem!”, foram alguns comentários.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o DJ está na lista do elenco para o reality rural A Fazenda 17, que estreia em setembro, na Record. Contudo, a emissora não se manifestou sobre o assunto.

Jesus Luz, que faz muito sucesso com o público LGBT+, confessou que a aproximação teve muito incentivo da cantora Madonna, sua ex-namorada. “Foi um grande ímã, um magnetismo total que me trouxe do público LGBT+. Após isso, eu soube nutrir o carinho, ser grato e me fixar. Eu poderia ter sido mais um a ter passado ali. E hoje, depois de 16 anos, estou orgulhoso de fazer parte dessa história. […] Uma artista que não pode faltar é Madonna! Eu fiz o clipe Celebration, então sempre tento trazer essa marca registrada minha e da minha história com ela, e a galera reage muito bem a isso”, explicou.

Jesus Luz. Foto: Vinny Nunes/ Instagram




