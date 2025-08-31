Davi Brito anuncia venda de casa de R$ 1,5 milhão comprada após o BBB
Campeão do BBB 24 está vendendo uma mansão em Barra de Jacuípe que comprou com uma parte do dinheiro que recebeu como prêmio do reality show
O campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou a venda da mansão que comprou com parte do prêmio do reality show. O imóvel fica em Barra de Jacuípe, na Bahia.
O ex-BBB está vendendo a casa por R$ 1,5 milhão. O local tem piscina e churrasqueira. Davi estava morando no imóvel desde abril do ano passado.
Davi, que ganhou R$ 2,9 milhões no prêmio, anunciou a venda de uma de suas propriedades por R$ 1,7 milhão, mas decidiu baixar o preço para vender mais rápido.
Além disso, ele está negociando a venda de um duplex, também avaliado em R$ 1,7 milhão.
Davi comprou uma casa para ele e outras duas para a mãe e a irmã com o dinheiro do prêmio do reality show. Ele também abriu uma imobiliária em Salvador no mês de setembro do ano passado.
Recentemente, o ex-BBB contou que comprou uma propriedade em Salvador para criar galinhas, cavalos e bois.
Davi Brito está cotado para participar da nova temporada de A Fazenda, reality show da TV Record.