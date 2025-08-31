fechar
Celebridades | Notícia

Davi Brito anuncia venda de casa de R$ 1,5 milhão comprada após o BBB

Campeão do BBB 24 está vendendo uma mansão em Barra de Jacuípe que comprou com uma parte do dinheiro que recebeu como prêmio do reality show

Por Marilia Pessoa Publicado em 31/08/2025 às 14:27
Davi Brito na mansão
Davi Brito na mansão - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou a venda da mansão que comprou com parte do prêmio do reality show. O imóvel fica em Barra de Jacuípe, na Bahia.

O ex-BBB está vendendo a casa por R$ 1,5 milhão. O local tem piscina e churrasqueira. Davi estava morando no imóvel desde abril do ano passado.

Davi, que ganhou R$ 2,9 milhões no prêmio, anunciou a venda de uma de suas propriedades por R$ 1,7 milhão, mas decidiu baixar o preço para vender mais rápido.

Além disso, ele está negociando a venda de um duplex, também avaliado em R$ 1,7 milhão.

Davi comprou uma casa para ele e outras duas para a mãe e a irmã com o dinheiro do prêmio do reality show. Ele também abriu uma imobiliária em Salvador no mês de setembro do ano passado.

Leia Também

Recentemente, o ex-BBB contou que comprou uma propriedade em Salvador para criar galinhas, cavalos e bois.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Davi Brito está cotado para participar da nova temporada de A Fazenda, reality show da TV Record.

Leia também

Ex-BBB expõe fala de Boninho sobre sua aparência
FAMOSOS

Ex-BBB expõe fala de Boninho sobre sua aparência
Raquel Brito se pronuncia após prestar depoimento na delegacia: "Pior dia"
Celebridades

Raquel Brito se pronuncia após prestar depoimento na delegacia: "Pior dia"

Compartilhe

Tags