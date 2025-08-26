Ex-BBB expõe fala de Boninho sobre sua aparência
A ex-BBB acabou compartilhando um comentário realizado por Boninho sobre sua aparência e ainda falou dos impactos após o reality show!
Sarah Andrade, conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 2021, desabafou sobre sua experiência no reality show durante uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!.
A influenciadora contou que chegou a ter um momento bastante tenso com Boninho, após um comentário do ex-diretor do programa.
"Eu lembro que ele falou da minha aparência na entrevista. Ele falava alguma coisa assim, que pelos vídeos e pelas fotos eu parecia de um jeito e pessoalmente eu era de outro, que estava parecendo mais bonita antes [nas fotos] do que pessoalmente", relembrou.
"Na hora, eu já comecei a olhar para ele e falei assim: ‘Ah, se enxerga!’. Você começa a brigar e querer discutir. Acho que eles querem ver isso da gente, ver realmente quem vai entregar alguma coisa no programa ou quem vai ficar com medo ou vai ser ‘planta’", completou.
Segundo o portal Bnews, a influenciadora também comentou sobre a edição do programa e da participação de outras pessoas, como Karol Conká.
"Estamos em uma televisão e é um show business, tem que fazer realmente a trama ficar mais interessante para quem está assistindo do lado de fora. Então ela saiu como uma vilã que eu acho que foi muito além do que ela fez lá dentro", relatou.
Impactos após o reality
A ex-BBB ainda revelou que sofreu impactos emocionais após o programa.
"Comecei a entrar em um quadro quase de depressão, mas procurei ajuda. É realmente muito além do que as pessoas têm dimensão. Eu não tinha noção de que poderia ser desse jeito (…). Eu não me arrependi de ter participado, mas aqui fora, por várias vezes pensei em deletar todas as redes sociais, sumir, voltar para fora do país", desabafou.