Ex-BBB expõe fala de Boninho sobre sua aparência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A ex-BBB acabou compartilhando um comentário realizado por Boninho sobre sua aparência e ainda falou dos impactos após o reality show!

Clique aqui e escute a matéria

Sarah Andrade, conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 2021, desabafou sobre sua experiência no reality show durante uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!.

A influenciadora contou que chegou a ter um momento bastante tenso com Boninho, após um comentário do ex-diretor do programa.

"Eu lembro que ele falou da minha aparência na entrevista. Ele falava alguma coisa assim, que pelos vídeos e pelas fotos eu parecia de um jeito e pessoalmente eu era de outro, que estava parecendo mais bonita antes [nas fotos] do que pessoalmente", relembrou.

"Na hora, eu já comecei a olhar para ele e falei assim: ‘Ah, se enxerga!’. Você começa a brigar e querer discutir. Acho que eles querem ver isso da gente, ver realmente quem vai entregar alguma coisa no programa ou quem vai ficar com medo ou vai ser ‘planta’", completou.

Segundo o portal Bnews, a influenciadora também comentou sobre a edição do programa e da participação de outras pessoas, como Karol Conká.

"Estamos em uma televisão e é um show business, tem que fazer realmente a trama ficar mais interessante para quem está assistindo do lado de fora. Então ela saiu como uma vilã que eu acho que foi muito além do que ela fez lá dentro", relatou.

Impactos após o reality

A ex-BBB ainda revelou que sofreu impactos emocionais após o programa.

"Comecei a entrar em um quadro quase de depressão, mas procurei ajuda. É realmente muito além do que as pessoas têm dimensão. Eu não tinha noção de que poderia ser desse jeito (…). Eu não me arrependi de ter participado, mas aqui fora, por várias vezes pensei em deletar todas as redes sociais, sumir, voltar para fora do país", desabafou.