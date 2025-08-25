Vaza novo vídeo do ex-BBB Juninho fazendo sexo com outro homem
Depois do vazamento de um vídeo em que aparece em momentos íntimos com o influenciador Jansen Albuquerque, o ex-BBB Juninho, da edição 24, voltou a ser assunto nas redes sociais. Desta vez, um novo conteúdo mostra o motoboy em cena de sexo com o criador de conteúdo conhecido como Bumbum de Ouro.
No X (antigo Twitter), já circulam prévias das gravações, mas as versões mais explícitas estão disponíveis apenas na plataforma de conteúdo adulto do ex-brother, onde ele cobra uma assinatura mensal para acesso.
A repercussão reacendeu discussões sobre a vida pessoal de Juninho, que recentemente se manifestou a respeito de sua sexualidade. Em publicação nas redes, ele afirmou que ainda está em processo de aprendizado sobre o tema. “Eu percebi que preciso estudar muito sobre sexualidade, pra não invalidar a bissexualidade e pra não criar uma situação de transfobia”, declarou.
O ex-BBB destacou ainda que reconhece a importância de se informar melhor antes de opinar sobre o assunto. Sua fala foi vista como um gesto de responsabilidade diante da visibilidade que possui nas redes.
Alguns vídeos podem ser vistos no perfil de Juninho no X.
