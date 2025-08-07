Ex-BBB Juninho possui vídeo íntimo vazado e detalhe divide opiniões: “Cortou o tesão”
Antonio Carlos da Silva Jr., o Juninho, que ficou conhecido pela sua participação no BBB 24, atualmente produz conteúdo adulto, e teve um dos seus vídeos íntimos vazados na noite desta última terça-feira (6).
O motoboy, que chegou a ocupar o ranking dos três homens de maior sucesso da plataforma Privacy, surgiu da forma em que veio ao mundo, com as unhas pintadas, em clima de intimidade, enquanto estimulava uma cena de masturbação.
“Cortou o tesão”
Nos comentários, alguns internautas repercutiram o vídeo de Juninho através do X (antigo Twitter). Todavia, apesar dos elogios pelos atributos físicos do ex-BBB, houve quem não tivesse dado por satisfeito. “Essa unha pintada corta todo o tesão”, disparou um. “Desver”, escreveu outro. “Olhando ele no BBB eu super esperava um pirocão. Mas de toda forma sigo achando ele muito tesudo!”, afirmou um terceiro.
Recentemente, em entrevista ao podcast Mussi de Climão, Juninho revelou que uma das ofertas mais inusitadas que já recebeu envolvia ele ser visto transando. “Já recebi uma proposta de 50 mil [reais] para me assistirem durante uma relação sexual”, contou ele, que já faturou mais de R$ 100 mil em três meses.
