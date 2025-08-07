Ex-BBB Juninho possui vídeo íntimo vazado e detalhe divide opiniões: “Cortou o tesão”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Antonio Carlos da Silva Jr., o Juninho, que ficou conhecido pela sua participação no BBB 24, atualmente produz conteúdo adulto, e teve um dos seus vídeos íntimos vazados na noite desta última terça-feira (6).

O motoboy, que chegou a ocupar o ranking dos três homens de maior sucesso da plataforma Privacy, surgiu da forma em que veio ao mundo, com as unhas pintadas, em clima de intimidade, enquanto estimulava uma cena de masturbação.

“Cortou o tesão”

Nos comentários, alguns internautas repercutiram o vídeo de Juninho através do X (antigo Twitter). Todavia, apesar dos elogios pelos atributos físicos do ex-BBB, houve quem não tivesse dado por satisfeito. “Essa unha pintada corta todo o tesão”, disparou um. “Desver”, escreveu outro. “Olhando ele no BBB eu super esperava um pirocão. Mas de toda forma sigo achando ele muito tesudo!”, afirmou um terceiro.

Recentemente, em entrevista ao podcast Mussi de Climão, Juninho revelou que uma das ofertas mais inusitadas que já recebeu envolvia ele ser visto transando. “Já recebi uma proposta de 50 mil [reais] para me assistirem durante uma relação sexual”, contou ele, que já faturou mais de R$ 100 mil em três meses.

VEJA MAIS: Juninho, do BBB 24, e Henrique Martins, de A Fazenda 15, estrelam ensaio sensual de cueca branca e causam alvoroço nas redes

O post Ex-BBB Juninho possui vídeo íntimo vazado e detalhe divide opiniões: “Cortou o tesão” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.