A Fazenda 2025: saiba quando e como os participantes serão revelados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O reality rural promete surpresas logo na estreia e deve resgatar elementos das primeiras edições, segundo o diretor Rodrigo Carelli.

Clique aqui e escute a matéria

A espera está quase no fim para os fãs do reality rural mais famoso da TV brasileira. A estreia da nova temporada de A Fazenda 2025 já tem data marcada e, junto com ela, vem também a revelação tão aguardada do elenco.

Muitos nomes circulam nas listas de especulações, mas o diretor Rodrigo Carelli fez questão de esclarecer como será esse anúncio especial.

Durante entrevista, Carelli explicou que os peões e peoas serão revelados apenas no dia da estreia oficial, em uma apresentação ao vivo e ao estilo “Fazenda raiz”.

Ou seja, nada de prévias ou anúncios antecipados: o público vai conhecer os participantes no mesmo momento em que eles colocarem os pés na sede.

“Será no dia da estreia. Vamos mostrar a entrada triunfal dos participantes diretamente no programa, como acontecia nas primeiras edições”, afirmou o diretor.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Que dia começa A Fazenda? Data confirmada



A Fazenda 2025 estreia em 15 de setembro, às 22h30, na TV Record.

Entrada triunfal



O diretor ainda adiantou que os confinados terão uma chegada marcante, com direito a uma homenagem a momentos clássicos de temporadas passadas. O mistério continua, mas a promessa é de surpreender o público desde o primeiro dia.

Novidades da temporada



Diferente dos últimos anos, não haverá a dinâmica do Paiol. No lugar, uma nova reviravolta vai movimentar a primeira semana de jogo — e, segundo Carelli, será algo inédito, que só o público saberá de imediato.

Elenco cercado de mistério



Embora a maioria dos nomes já tenha aparecido em listas de possíveis participantes, Carelli afirmou que ainda há surpresas guardadas. Pelo menos dois ou três nomes nunca foram mencionados e devem gerar aquele famoso “efeito uau” no público.