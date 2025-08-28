A Fazenda 2025: saiba quando e como os participantes serão revelados
O reality rural promete surpresas logo na estreia e deve resgatar elementos das primeiras edições, segundo o diretor Rodrigo Carelli.
A espera está quase no fim para os fãs do reality rural mais famoso da TV brasileira. A estreia da nova temporada de A Fazenda 2025 já tem data marcada e, junto com ela, vem também a revelação tão aguardada do elenco.
Muitos nomes circulam nas listas de especulações, mas o diretor Rodrigo Carelli fez questão de esclarecer como será esse anúncio especial.
Durante entrevista, Carelli explicou que os peões e peoas serão revelados apenas no dia da estreia oficial, em uma apresentação ao vivo e ao estilo “Fazenda raiz”.
Ou seja, nada de prévias ou anúncios antecipados: o público vai conhecer os participantes no mesmo momento em que eles colocarem os pés na sede.
“Será no dia da estreia. Vamos mostrar a entrada triunfal dos participantes diretamente no programa, como acontecia nas primeiras edições”, afirmou o diretor.
Que dia começa A Fazenda? Data confirmada
A Fazenda 2025 estreia em 15 de setembro, às 22h30, na TV Record.
Entrada triunfal
O diretor ainda adiantou que os confinados terão uma chegada marcante, com direito a uma homenagem a momentos clássicos de temporadas passadas. O mistério continua, mas a promessa é de surpreender o público desde o primeiro dia.
Novidades da temporada
Diferente dos últimos anos, não haverá a dinâmica do Paiol. No lugar, uma nova reviravolta vai movimentar a primeira semana de jogo — e, segundo Carelli, será algo inédito, que só o público saberá de imediato.
Elenco cercado de mistério
Embora a maioria dos nomes já tenha aparecido em listas de possíveis participantes, Carelli afirmou que ainda há surpresas guardadas. Pelo menos dois ou três nomes nunca foram mencionados e devem gerar aquele famoso “efeito uau” no público.