O trono do reality: a lista de todos os campeões que conquistaram o prêmio de A Fazenda
Prepare-se para uma viagem no tempo! Do primeiro vencedor aos mais recentes, revisitamos as histórias que fizeram de A Fazenda o reality mais amado
A nova temporada de A Fazenda 2025 já está prestes a começar, e a empolgação para a entrada dos novos peões é enorme.
Antes de o sino tocar para a edição que irá definir o mais novo milionário, que tal fazermos uma viagem no tempo para recordar todos os nomes que conquistaram a vitória no reality rural?
Ao longo dos anos, o programa da TV Record se firmou como um dos maiores sucessos de entretenimento, entregando intrigas, romances e reviravoltas inesquecíveis.
Mas, acima de tudo, o reality revelou personalidades que, com estratégia e carisma, conseguiram o que a maioria dos participantes apenas sonha: a grande vitória.
Relembre a seguir a lista completa de todos os campeões de A Fazenda:
A Fazenda 1: Dado Dolabella
O ator Dado Dolabella entrou para a história como o primeiro vencedor do programa. Depois de enfrentar oito roças, ele garantiu o prêmio de R$ 1 milhão.
A Fazenda 2: Karina Bacchi
A atriz Karina Bacchi se destacou e se tornou a primeira mulher a vencer o reality, também levando R$ 1 milhão para casa.
A Fazenda 3: Daniel Bueno
O modelo Daniel Bueno superou Sérgio Abreu e Lizi Benites na grande final, conquistando o título da temporada.
A Fazenda 4: Joana Machado
A personal trainer Joana Machado brilhou e faturou R$ 2 milhões, vencendo Monique Evans na decisão.
A Fazenda 5: Viviane Araújo
A atriz Viviane Araújo ganhou o coração do público após embates memoráveis com Nicole Bahls, garantindo o prêmio.
A Fazenda 6: Bárbara Evans
A modelo e influenciadora se tornou a campeã da edição marcada por polêmicas e grandes rivalidades.
A Fazenda 7: Dhiego Bigu
O cantor DH Silveira, ex-vocalista da banda Cine, venceu uma edição repleta de discussões e controvérsias.
A Fazenda 8: Douglas Sampaio
O ator Douglas Sampaio levou a melhor sobre Ana Paula Minerato e conquistou os R$ 2 milhões.
A Fazenda 9: Flávia Viana
A ex-BBB Flávia Viana brilhou na temporada que reuniu participantes de outros realities e saiu campeã com R$ 1,5 milhão.
A Fazenda 10: Rafael Ilha
O cantor Rafael Ilha se consagrou como vencedor, também levando R$ 1,5 milhão.
A Fazenda 11: Lucas Viana
O modelo Lucas Viana bateu Hariany Almeida na final, conquistando quase 60% dos votos do público.
A Fazenda 12: Jojo Todynho
O fenômeno da internet conquistou o Brasil com sua personalidade única e seus bordões inesquecíveis, tornando-se uma das maiores campeãs da história.
A Fazenda 13: Rico Melquiades
O influenciador se tornou o grande campeão da edição marcada por barracos e por sua personalidade forte.
A Fazenda 14: Bárbara Borges
A atriz foi a grande vencedora de uma temporada de muitas polêmicas e reviravoltas, mostrando que a paciência e a resiliência são as maiores armas do jogo.
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski
A influenciadora digital e ex-BBB conquistou o público com sua determinação e espontaneidade, levando a melhor em uma final emocionante.
A Fazenda 16: Sacha Bali
O ator e empresário foi o último campeão, recebendo 50,93% dos votos do público e levando para casa o prêmio de R$ 2 milhões.
Quando começa 'A Fazenda 2025'?
Com 24 participantes confirmados e 95 episódios previstos, a nova edição de "A Fazenda 2025" tem estreia marcada para o dia 16 de setembro.
A Record aposta em nomes polêmicos, disputas intensas e mudanças no formato para manter o reality entre os mais falados da TV brasileira.