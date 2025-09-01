A Fazenda 2025: Com ator global e ex de Madonna, veja suposta lista de participantes vazada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rafael Cardoso e João Augusto Liberato em "A Fazenda 17"? Uma suposta lista de participantes do reality show circula surpreendenro internautas.

Clique aqui e escute a matéria

Vazou a lista de participantes de "A Fazenda"?

Com o reality show prestes a estrear, crescem as especulações sobre quem estará no game. Recentemente, uma suposta lista de participantes circula nas redes sociais. Confira!

A Fazenda 2025: Confira os supostos 24 participantes

Segundo o site UAI, estes são os peões e peoas da vez:

Eduarda Gutierrez (influenciadora digital)

Rafael Cardoso (ator)

Rayane Figliuzzi (empresária e namorada do cantor Belo)

Jesus Luz (modelo, DJ e ex de Madonna)

João Augusto Liberato (filho de Gugu)

Fabiano Moraes (pai de Viih Tube)

Jennifer Castro (influenciadora conhecida como "Moça do Avião")

MC Guimê (cantor)

Camila Loures (influenciadora)

Gabriela Spanic (atriz, intérprete de Paola Bracho)

Ariela Caraso (Casamento às Cegas)

Arthur Urach (produtor de conteúdo e filho de Andressa Urach)

Bibi Babydoll (cantora)

Drico Alves (ator)

Dinah Moraes (humorista)

Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)

Fefito (jornalista)

Gustavo Rocha (influenciador e ex-Rancho do Maia)

Juliana Oliveira (comediante)

Luiz Mesquita (influenciador filho de Otávio Mesquita)

Matheus Novinho (ex-De Férias com o Ex)

MC Melody (cantora)

Pepita (cantora)

Tamires Assis (ex de Davi Brito e guia do Boi Garantido)



Este ano, todos os 24 participantes entrarão direto na casa, sem Paiol. A Record só revelará a lista oficial na data da estreia.

Que dia começa A Fazenda?

"A Fazenda 17" estreia oficialmente no dia 15 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.