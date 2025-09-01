A Fazenda 2025: Com ator global e ex de Madonna, veja suposta lista de participantes vazada
Rafael Cardoso e João Augusto Liberato em "A Fazenda 17"? Uma suposta lista de participantes do reality show circula surpreendenro internautas.
Clique aqui e escute a matéria
Vazou a lista de participantes de "A Fazenda"?
Com o reality show prestes a estrear, crescem as especulações sobre quem estará no game. Recentemente, uma suposta lista de participantes circula nas redes sociais. Confira!
A Fazenda 2025: Confira os supostos 24 participantes
Segundo o site UAI, estes são os peões e peoas da vez:
- Eduarda Gutierrez (influenciadora digital)
- Rafael Cardoso (ator)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada do cantor Belo)
- Jesus Luz (modelo, DJ e ex de Madonna)
- João Augusto Liberato (filho de Gugu)
- Fabiano Moraes (pai de Viih Tube)
- Jennifer Castro (influenciadora conhecida como "Moça do Avião")
- MC Guimê (cantor)
- Camila Loures (influenciadora)
- Gabriela Spanic (atriz, intérprete de Paola Bracho)
- Ariela Caraso (Casamento às Cegas)
- Arthur Urach (produtor de conteúdo e filho de Andressa Urach)
- Bibi Babydoll (cantora)
- Drico Alves (ator)
- Dinah Moraes (humorista)
- Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)
- Fefito (jornalista)
- Gustavo Rocha (influenciador e ex-Rancho do Maia)
- Juliana Oliveira (comediante)
- Luiz Mesquita (influenciador filho de Otávio Mesquita)
- Matheus Novinho (ex-De Férias com o Ex)
- MC Melody (cantora)
- Pepita (cantora)
- Tamires Assis (ex de Davi Brito e guia do Boi Garantido)
Este ano, todos os 24 participantes entrarão direto na casa, sem Paiol. A Record só revelará a lista oficial na data da estreia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Que dia começa A Fazenda?
"A Fazenda 17" estreia oficialmente no dia 15 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.