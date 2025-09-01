fechar
A Fazenda 2025: Com ator global e ex de Madonna, veja suposta lista de participantes vazada

Rafael Cardoso e João Augusto Liberato em "A Fazenda 17"? Uma suposta lista de participantes do reality show circula surpreendenro internautas.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/09/2025 às 23:06
Rafael Cardoso
Rafael Cardoso - Reprodução/Record

Vazou a lista de participantes de "A Fazenda"?

Com o reality show prestes a estrear, crescem as especulações sobre quem estará no game. Recentemente, uma suposta lista de participantes circula nas redes sociais. Confira!

A Fazenda 2025: Confira os supostos 24 participantes

Segundo o site UAI, estes são os peões e peoas da vez:

  • Eduarda Gutierrez (influenciadora digital)
  • Rafael Cardoso (ator)
  • Rayane Figliuzzi (empresária e namorada do cantor Belo)
  • Jesus Luz (modelo, DJ e ex de Madonna)
  • João Augusto Liberato (filho de Gugu)
  • Fabiano Moraes (pai de Viih Tube)
  • Jennifer Castro (influenciadora conhecida como "Moça do Avião")
  • MC Guimê (cantor)

  • Camila Loures (influenciadora)
  • Gabriela Spanic (atriz, intérprete de Paola Bracho)
  • Ariela Caraso (Casamento às Cegas)
  • Arthur Urach (produtor de conteúdo e filho de Andressa Urach)
  • Bibi Babydoll (cantora)
  • Drico Alves (ator)
  • Dinah Moraes (humorista)
  • Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)
  • Fefito (jornalista)
  • Gustavo Rocha (influenciador e ex-Rancho do Maia)
  • Juliana Oliveira (comediante)
  • Luiz Mesquita (influenciador filho de Otávio Mesquita)
  • Matheus Novinho (ex-De Férias com o Ex)
  • MC Melody (cantora)
  • Pepita (cantora)
  • Tamires Assis (ex de Davi Brito e guia do Boi Garantido)

Este ano, todos os 24 participantes entrarão direto na casa, sem Paiol. A Record só revelará a lista oficial na data da estreia.

Que dia começa A Fazenda?

"A Fazenda 17" estreia oficialmente no dia 15 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.

