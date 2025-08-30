A Fazenda 2025 terá infiltrado secreto e nome já foi revelado, diz jornalista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reality rural aposta em dinâmica inédita com peões secretos; ator Fernando Sampaio é o suposto nome confirmado como infiltrado da nova temporada.

A próxima edição de A Fazenda 2025, que estreia em setembro na Record, promete começar pegando fogo!

Além dos participantes já aguardados pelo público, uma novidade está dando o que falar: a presença de um “infiltrado secreto” no elenco, que pode mudar completamente os rumos do reality rural.

Como vai funcionar a novidade?

Segundo apuração da jornalista Fábia Oliveira, o programa terá peões secretos, que entrarão na disputa como se fossem participantes comuns.

A diferença é que eles terão uma missão especial: viver entre os outros famosos sem que ninguém desconfie de sua condição.

Caso a farsa seja descoberta, o infiltrado deixa o jogo, mas leva R$ 30 mil para casa. Agora, se ninguém notar nada, ele não só garante R$ 100 mil de prêmio extra, como também continua na corrida pelo grande prêmio de A Fazenda.

Quem é o suposto infiltrado?

O primeiro nome revelado é o do ator Fernando Sampaio, de 47 anos. Conhecido por sua participação em outros realities da emissora, ele ficou marcado pela passagem polêmica em A Grande Conquista 2, quando se envolveu em uma discussão acalorada com a participante Luana Aragão.

Sua personalidade intensa promete gerar ainda mais expectativa sobre como será sua atuação em Itapecerica da Serra.

Com essa novidade, a Fazenda 2025 promete colocar ainda mais lenha na fogueira. Afinal, quem vai desconfiar de quem é infiltrado? E mais: será que o público vai torcer para que o segredo seja descoberto ou mantido até o fim?