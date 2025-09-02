Nizam em A Fazenda 17? Declaração do ex-BBB levanta suspeitas
"A Fazenda 17" se aproxima e está quase na hora de descobrir os participantes da vez. Um dos cotados é Nizam Hayek, ex-BBB e ex-De Férias com o Ex.
Nizam Hayek em A Fazenda 17? O influenciador digital é um dos cotados para a nova edição do reality rural.
Nesta terça-feira (2) o ex-BBB e ex-De Férias com o Ex deu uma declaração que aumentou ainda mais as suspeitas de participação.
Nizam pode estar em A Fazenda 2025
Em entrevista ao Gshow, Nizam revelou que dará uma pausa na produção de conteúdo adulto.
Após sua participação no Big Brother Brasil, o influencer começou a divulgar mídias íntimas no Privacy e chegou a figurar como um dos produtes mais acessados da plataforma.
"Entrei por uma questão financeira e, naquele momento, foi uma escolha válida. Mas já há alguns meses vinha refletindo sobre encerrar esse ciclo e só não finalizei antes por respeito a quem me acompanhava por lá. Hoje, com novas fontes de renda e outros projetos em andamento, sinto que esse capítulo se encerrou", revelou.
"Foi uma etapa importante, que me trouxe aprendizados e conexão com pessoas que me apoiaram muito. Mas agora quero mostrar novos lados da minha trajetória, com desafios que reflitam melhor quem eu sou e onde quero chegar", completou Nizam, segundo o Na Telinha.
É possível que um dos "novos projetos" aos quais ele se refere seja a participação em "A Fazenda 17".
Como os escalados não podem revelar sua participação de forma antecipada, o público só deve descobrir se Nizam está confirmado na estreia da nova temporada, em 15 de setembro, na Record.
Nizam teve uma passagem rápida, mas impactante no BBB 24. O brother se envolveu com Alane Dias e foi acusado de ter atitudes tóxicas com ela.