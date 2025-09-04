Cotado para A Fazenda 17, Jesus Luz, ex de Madonna, exibe abdômen trincado na web
Clique aqui e escute a matéria
Jesus Luz, DJ, postou fotos sem camisa do seu novo ensaio fotográfico. Com peitoral farto e tatuagens à mostra, o bonitão mostrou o abdômen trincado e colecionou elogios.
“Maravilhoso”, “Lindo e gostoso como sempre”, “Gostoso”, “Deus te abençoe”, “Lindo”, “Misericórdia, Jesus”, “Espetáculo”, “Que homem”, “Divino”, “Lindo demais”, foram alguns comentários.
LEIA AGORA: Nizam se afasta de conteúdo adulto e desabafa: ‘Encerrar ciclo’
Em recente entrevista à Quem, Jesus Luz explicou o sucesso com o público LGBT+.“Foi um grande ímã, um magnetismo total que me trouxe do público LGBT+. Após isso, eu soube nutrir o carinho, ser grato e me fixar. Eu poderia ter sido mais um a ter passado ali. E hoje, depois de 16 anos, estou orgulhoso de fazer parte dessa história. […] Uma artista que não pode faltar é Madonna! Eu fiz o clipe Celebration, então sempre tento trazer essa marca registrada minha e da minha história com ela, e a galera reage muito bem a isso”, explicou.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Jesus Luz é nome certo no elenco da A Fazenda 17. Até o momento, a Record não confirmou os participantes desta edição.
O post Cotado para A Fazenda 17, Jesus Luz, ex de Madonna, exibe abdômen trincado na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.