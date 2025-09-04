fechar
Cotado para A Fazenda 17, Jesus Luz, ex de Madonna, exibe abdômen trincado na web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/09/2025 às 7:08
Jesus Luz, DJ, postou fotos sem camisa do seu novo ensaio fotográfico. Com peitoral farto e tatuagens à mostra, o bonitão mostrou o abdômen trincado e colecionou elogios.

“Maravilhoso”, “Lindo e gostoso como sempre”, “Gostoso”, “Deus te abençoe”, “Lindo”, “Misericórdia, Jesus”, “Espetáculo”, “Que homem”, “Divino”, “Lindo demais”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Nizam se afasta de conteúdo adulto e desabafa: ‘Encerrar ciclo’

Em recente entrevista à Quem, Jesus Luz explicou o sucesso com o público LGBT+.“Foi um grande ímã, um magnetismo total que me trouxe do público LGBT+. Após isso, eu soube nutrir o carinho, ser grato e me fixar. Eu poderia ter sido mais um a ter passado ali. E hoje, depois de 16 anos, estou orgulhoso de fazer parte dessa história. […] Uma artista que não pode faltar é Madonna! Eu fiz o clipe Celebration, então sempre tento trazer essa marca registrada minha e da minha história com ela, e a galera reage muito bem a isso”, explicou.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Jesus Luz é nome certo no elenco da A Fazenda 17. Até o momento, a Record não confirmou os participantes desta edição.

Jesus Luz. Foto: Vinny Nunes/ Reprodução Instagram
