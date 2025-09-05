Adriane Galisteu comenta injustiças e momentos icônicos de A Fazenda
Em bate-papo divertido com Lucas Selfie no Aquecendo o Feno, apresentadora relembrou peões marcantes e dias históricos do reality rural.
O clima foi de pura nostalgia e diversão no podcast Aquecendo o Feno, comandado por Lucas Selfie, que recebeu ninguém menos que Adriane Galisteu para um bate-bola sobre os grandes momentos de A Fazenda.
A apresentadora não economizou sinceridade ao relembrar situações que marcaram a história do reality rural.
Quando questionada sobre o primeiro eliminado mais injustiçado, Galisteu não titubeou: apontou Bruno Tálamo, de A Fazenda 14.
Já na categoria “campeões que não levaram o prêmio”, ela destacou duas figuras queridas pelo público: Nicole Bahls, que brilhou em A Fazenda 5 e em A Fazenda: Nova Chance, e Márcia Fu, uma das protagonistas de A Fazenda 15.
Outro ponto curioso foi a escolha de quem demorou mais para se posicionar no jogo. A apresentadora lembrou de André Gonçalves, também da 15ª edição, que só mostrou seu lado estratégico mais perto da final.
E a pergunta mais desafiadora ficou para o fim: qual teria sido o melhor dia da história de A Fazenda? Entre tantas opções, Galisteu escolheu três momentos inesquecíveis:
- A cena da jaqueta rasgada por Dayanne Mello, em A Fazenda 13;
- A fúria de Jojo Todynho descontada em uma garrafa, na 12ª temporada;
- E, claro, a lendária discussão entre Nicole Bahls e Viviane Araújo, em A Fazenda 5.
Com tanto assunto, o papo provou que a cada edição o reality rural deixa memórias que seguem vivas na mente — e no coração — dos fãs.