Rafael Cardoso em A Fazenda 17? Após boatos, ator abre o jogo
"A Fazenda 17" vai contar com o ator Rafael Cardoso? Após semanas de boatos, o ex-global decidiu revelar se foi convidado e se aceitou a proposta.
Clique aqui e escute a matéria
"A Fazenda 17" terá Rafael Cardoso em seu elenco?
Há semanas, o ator tem figurado em listas de possíveis participantes divulgadas online. Nesta sexta-feira (05/09), o ex-galã global decidiu quebras o silêncio sobre a possibilidade de se juntar ao reality.
Rafael Cardoso fala sobre A Fazenda 17
Após semanas de boatos, Rafael Cardoso resolveu se pronunciar sobre a possível participação no reality.
"Estou abrindo este vídeo rapidamente para esclarecer para vocês e deixar bem claro para todo mundo que: não, eu não estarei na Fazenda. Entraram em contato há muito tempo atrás com meu time, perguntaram se era da vontade. Não abrimos negociação porque eu falei que nunca foi da minha vontade participar do programa", revelou.
Segundo o ator, a recusa não é motivada por preconceito contra "A Fazenda" ou com a Record.
"Nada contra o programa, nada contra a emissora, nada contra ninguém. Só não é da minha vontade. Então colocando aí e usando a imagem há muito tempo para ficar colocando. Enfim, faz parte. Fake news faz parte. Então deixando aqui bem claro que não é verdade. Não participarei do programa A Fazenda", completou, segundo a Caras.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"A Fazenda 17" vai ao ar a partir de 15 de setembro, com 24 participantes.