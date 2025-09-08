Estrela da Casa: Após eliminação, enquete UOL revela quem deve vencer o reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reality show musical da TV Globo está com doze participantes após eliminação de Ruama Feitosa. Saiba quem são os favoritos do público até o momento

O “Estrela da Casa”, reality show musical da TV Globo, está com 12 participantes após a eliminação de Ruama Feitosa.

A cantora foi a segunda eliminada do programa. Daniel Sobral e Janício estão imunes e não correm o risco de sair no terceiro festival do reality musical da emissora que acontecerá na noite desta segunda-feira (8).

De acordo com o resultado parcial da enquete UOL, até o início da tarde desta segunda, a participante favorita do público para vencer o Estrela da Casa é Thainá Gonçalves. Ela tem 29,44% dos votos até o momento.

No segundo e terceiro lugar de maior número de votos está Hanii e Talíz, com 25,72% e 18,99% respectivamente.

A enquete do portal UOL já acumula 20.305 votos.

Confira as demais porcentagens:

Thainá Gonçalves: 29,44%

Hanii: 25,72%

Talíz: 18,99%

Biahh Cavalcante: 10,32%

Sudário: 8,48%

Brenno Casagrande: 2,87%

Gabriel Smaniotto: 2,62%

Juceir Jr.: 0,87%

Bea: 0,54%

Daniel Sobral: 0,09%

Janício: 0,03%

Camille Vitoria: 0,02%

Portanto, até agora, a participante que tem grande chance de vencer o Estrela da Casa é Thainá Gonçalves, já que é a mais votada para ganhar a disputa.

3º Festival do Estrela da Casa

O terceiro Festival do "Estrela da Casa" será nesta noite de segunda-feira (8). Os participantes se apresentam em busca da aprovação do público e de um time de jurados: Lexa, Leo Jaime e o maestro João Carlos Martins.

O júri deverá resgatar um dos três competidores que receberem as notas mais baixas. Ao final das apresentações ao vivo, o cantor com a pior nota será eliminado da competição.

O público dará notas de 7 a 10 em tempo real pelo Gshow no momento das apresentações.

