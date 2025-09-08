fechar
Reality | Notícia

Estrela da Casa: Após eliminação, enquete UOL revela quem deve vencer o reality

Reality show musical da TV Globo está com doze participantes após eliminação de Ruama Feitosa. Saiba quem são os favoritos do público até o momento

Por Marilia Pessoa Publicado em 08/09/2025 às 13:45
Ruama Feitosa foi eliminada do Estrela da Casa
Ruama Feitosa foi eliminada do Estrela da Casa - Reprodução/Tv Globo

Clique aqui e escute a matéria

O “Estrela da Casa”, reality show musical da TV Globo, está com 12 participantes após a eliminação de Ruama Feitosa.

A cantora foi a segunda eliminada do programa. Daniel Sobral e Janício estão imunes e não correm o risco de sair no terceiro festival do reality musical da emissora que acontecerá na noite desta segunda-feira (8).

De acordo com o resultado parcial da enquete UOL, até o início da tarde desta segunda, a participante favorita do público para vencer o Estrela da Casa é Thainá Gonçalves. Ela tem 29,44% dos votos até o momento.

No segundo e terceiro lugar de maior número de votos está Hanii e Talíz, com 25,72% e 18,99% respectivamente.

A enquete do portal UOL já acumula 20.305 votos.

Confira as demais porcentagens:

  • Thainá Gonçalves: 29,44%
  • Hanii: 25,72%
  • Talíz: 18,99%
  • Biahh Cavalcante: 10,32%
  • Sudário: 8,48%
  • Brenno Casagrande: 2,87%
  • Gabriel Smaniotto: 2,62%
  • Juceir Jr.: 0,87%
  • Bea: 0,54%
  • Daniel Sobral: 0,09%
  • Janício: 0,03%
  • Camille Vitoria: 0,02%

Portanto, até agora, a participante que tem grande chance de vencer o Estrela da Casa é Thainá Gonçalves, já que é a mais votada para ganhar a disputa.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3º Festival do Estrela da Casa

O terceiro Festival do "Estrela da Casa" será nesta noite de segunda-feira (8). Os participantes se apresentam em busca da aprovação do público e de um time de jurados: Lexa, Leo Jaime e o maestro João Carlos Martins.

O júri deverá resgatar um dos três competidores que receberem as notas mais baixas. Ao final das apresentações ao vivo, o cantor com a pior nota será eliminado da competição.

O público dará notas de 7 a 10 em tempo real pelo Gshow no momento das apresentações.

Leia também

Programação da TV 08.09: Bom Dia & Cia com Patati Patatá anima a criançada
GRADE

Programação da TV 08.09: Bom Dia & Cia com Patati Patatá anima a criançada
A Fazenda: Gaby Spanic é oficialmente confirmada, diz colunista
Televisão

A Fazenda: Gaby Spanic é oficialmente confirmada, diz colunista

Compartilhe

Tags