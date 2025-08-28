'Estrela da Casa 2025': Primeira eliminação do reality musical acontece nesta quinta (28); saiba o que vai rolar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O reality musical da Globo chega ao primeiro 'Festival' da temporada, com jurados convidados, apresentações inéditas e uma eliminação decisiva.

A disputa pelo pódio do Estrela da Casa 2025 começa a esquentar de verdade nesta quinta-feira (28).

Depois de uma semana de preparação intensa no Centro de Treinamento de Música, os participantes sobem ao palco para o primeiro “Festival” da temporada, noite que já marcará a primeira eliminação do reality musical.

O episódio contará com a avaliação dos jurados convidados Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serrinha, que terão a missão de analisar cada performance ao lado do público. As notas dos telespectadores, atribuídas pelo gshow, variam de 7 a 10 e formarão o ranking decisivo da noite.

Quem está imune na primeira eliminação?

Três competidores já garantiram uma trégua nesta fase inicial: Daniel Sobral, Juceir Jr e Brenno Casagrande. Eles conquistaram imunidades nas primeiras provas e se apresentam sem risco de sair, apenas para mostrar ainda mais talento e conquistar o público.

Como funciona a eliminação?

Entre os demais cantores, os três que tiverem as menores notas caem na zona de risco. Os jurados poderão salvar um deles, mas, entre os dois restantes, o público decide: quem tiver a menor média deixa a competição.

O que vem depois da eliminação?

A sexta-feira (29) será dedicada a avaliações e novos desafios. Logo pela manhã, os participantes terão o primeiro feedback com o mentor, revendo erros e acertos da semana.

Mais tarde, acontece o primeiro “Desafio – Estrela da Casa”, que terá como tema “dor de cotovelo” e contará com a presença de Paula Mattos, Diego Martins, Bruno Cardoso e Sergio Jr.

E para equilibrar a tensão da disputa, a noite trará o primeiro “Sextou” da temporada: um espetáculo intimista do projeto Candlelight, com mais de dez mil velas de LED iluminando o CT enquanto um quarteto de música clássica toca grandes sucessos nacionais e internacionais.

No fim de semana, novas oficinas e provas prometem mexer com os ânimos dos participantes.

Charles Gavin ministra uma aula sobre os Movimentos da Música Brasileira no sábado (30), e no domingo (31) será a vez de Ivo Meirelles, com uma oficina de ritmo seguida do aguardado “Duelo” ao vivo, no qual dois competidores se enfrentam pela imunidade.

Estrela da Casa horário

Estrela da Casa 2025 é um formato original da Globo, apresentado por Ana Clara, e vai ao ar de segunda a sábado após Vale Tudo e aos domingos depois do Fantástico.