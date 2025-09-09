Christina Rocha admite convite para A Fazenda: ‘Sou completamente diferente’
Christina Rocha, apresentadora do Casos de Família, revelou que recebeu, sim, convite para A Fazenda, reality da Record, que estreia em setembro.
“Me convidaram para participar de A Fazenda. Participar nunca. Sou completamente diferente. Não gosto de expor minha vida. A Rachel Sheherazade foi bem corajosa. Se eu estivesse precisando muito, desesperada, talvez fosse, mas não me vejo nesse lugar”, esclareceu a apresentadora em entrevista para coluna Outro Canal, do site F5.
A apresentadora confessou que não acreditava em seu retorno ao SBT. Antes de sair da emissora de Silvio Santos, ela comandou o Tá na Hora, mas não se adaptou ao estilo da atração.
“Achei que não fosse voltar mais. Para mim, tinha sido uma fase. Foi um programa no qual me dediquei muito. Já estava fazendo outras coisas. Quando o SBT me convidou para fazer umas reuniões, me falaram que queriam voltar. E estou aqui. É um programa muito forte. Quando você me vê, pode ter certeza que não é demagogia. Adoro esse programa, mas é cansativo”, desabafou.
