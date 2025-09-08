A Fazenda 17: Ex-mulher de ator global é confirmada no reality por colunista
Está chegando a hora de conhecer peões e peoas de "A Fazenda 17"! Renata Muller, ex-mulher de ator de novelas famosas, pode ser uma delas.
Um rosto conhecido pode estar em "A Fazenda 17"!
Faltando poucos dias para a estreia do reality show, não faltam especulações e rumores sobre quem irá compor o time de peões e peoas.
Entre as possíveis novas adições ao elenco está a influenciadora digital Renata Muller.
Renata Muller pode estar em A Fazenda 17
Criadora de conteúdo digital, Renata Muller é ex-mulher do atoe Victor Pecoraro, que já estrelou tramas da Globo, como "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Aquele Beijo" (2011), além de novelas da Record, como "Os Dez Mandamentos" (2015).
Encerrado em 2022, o relacionamento dos dois durou 12 anos. Em abril, Renata viralizou ao afirmar nas redes sociais que Victor não pagava pensão das filhas e que a teria traído com a atual esposa, a atriz Rayanne Morais. Recentemente, Victor e Rayanne participaram do Power Couple Brasil.
Perguntada sobre uma possível participação no reality, Renata negou a possibilidade devido às filhas. "Não vou não, mana. Tenho com quem deixar minhas bichinhas, não", disse, segundo a Caras.
Que dia começa A Fazenda 17?
"A Fazenda 17" já tem data marcada para começar: 15 de setembro, próxima segunda-feira. A nova temporada terá edições diárias na Record e 24 participantes ao todo.