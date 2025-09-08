A Fazenda 17: Ex-mulher de ator global é confirmada no reality por colunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está chegando a hora de conhecer peões e peoas de "A Fazenda 17"! Renata Muller, ex-mulher de ator de novelas famosas, pode ser uma delas.

Clique aqui e escute a matéria

Um rosto conhecido pode estar em "A Fazenda 17"!

Faltando poucos dias para a estreia do reality show, não faltam especulações e rumores sobre quem irá compor o time de peões e peoas.

Entre as possíveis novas adições ao elenco está a influenciadora digital Renata Muller.

Renata Muller pode estar em A Fazenda 17

Criadora de conteúdo digital, Renata Muller é ex-mulher do atoe Victor Pecoraro, que já estrelou tramas da Globo, como "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Aquele Beijo" (2011), além de novelas da Record, como "Os Dez Mandamentos" (2015).

Encerrado em 2022, o relacionamento dos dois durou 12 anos. Em abril, Renata viralizou ao afirmar nas redes sociais que Victor não pagava pensão das filhas e que a teria traído com a atual esposa, a atriz Rayanne Morais. Recentemente, Victor e Rayanne participaram do Power Couple Brasil.

Perguntada sobre uma possível participação no reality, Renata negou a possibilidade devido às filhas. "Não vou não, mana. Tenho com quem deixar minhas bichinhas, não", disse, segundo a Caras.

Que dia começa A Fazenda 17?

"A Fazenda 17" já tem data marcada para começar: 15 de setembro, próxima segunda-feira. A nova temporada terá edições diárias na Record e 24 participantes ao todo.