Geisy Arruda surge de lingerie e dá zoom em decote: ‘Covardia’
Geisy Arruda, influencer, animou os seguidores ao aparecer de lingerie beje, em seu perfil na rede social. A beldade ainda deu um zoom no decote saliente e colecionou elogios.
“Gostosa”, “Maravilhosa”, “Toda linda e gostosa”, “Covardia”, “Delícia”, “É a musa do amor”, “Uma princesa mais gostosa”, “Nossa, que linda”, foram alguns comentários.
Com A Fazenda 17 prestes a estrear, Geisy Arruda revelou se toparia voltar para o reality rural da Record.
“Eu iria pelo cachê e se tivesse um elenco realmente bem estrelado. A experiência de cuidar dos bichos é incrível, você se sente útil e uma pessoa melhor quando está cuidando de um animal, além de fazer bem também na questão psicológica. Tinha um cavalo que eu adorava conversar; acho que todo mundo uma hora ficava meio louco e ia conversar com ele. O coitado deve ter sofrido muito”, explicou.
Geisy Arruda, atualmente, está com uma conta reservada em seu perfil na rede social. A influencer tenta reaver a antiga conta e tem contado com o apoio dos fãs.
