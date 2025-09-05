Geisy Arruda surge de lingerie e dá zoom em decote: ‘Covardia’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Geisy Arruda, influencer, animou os seguidores ao aparecer de lingerie beje, em seu perfil na rede social. A beldade ainda deu um zoom no decote saliente e colecionou elogios.

“Gostosa”, “Maravilhosa”, “Toda linda e gostosa”, “Covardia”, “Delícia”, “É a musa do amor”, “Uma princesa mais gostosa”, “Nossa, que linda”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Confira quais famosos compareceram ao aniversário de Luciano Huck

Com A Fazenda 17 prestes a estrear, Geisy Arruda revelou se toparia voltar para o reality rural da Record.

“Eu iria pelo cachê e se tivesse um elenco realmente bem estrelado. A experiência de cuidar dos bichos é incrível, você se sente útil e uma pessoa melhor quando está cuidando de um animal, além de fazer bem também na questão psicológica. Tinha um cavalo que eu adorava conversar; acho que todo mundo uma hora ficava meio louco e ia conversar com ele. O coitado deve ter sofrido muito”, explicou.

Geisy Arruda, atualmente, está com uma conta reservada em seu perfil na rede social. A influencer tenta reaver a antiga conta e tem contado com o apoio dos fãs.

O post Geisy Arruda surge de lingerie e dá zoom em decote: ‘Covardia’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.