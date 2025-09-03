fechar
Geisy Arruda faz charme com visual sexy e provoca clima quente ao exibir marquinhas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/09/2025 às 18:17
Geisy Arruda tem o poder de encantar seus mais de 4,8 milhões de seguidores no Instagram com imagens que transmitem beleza, audácia e pura sensualidade. E nesta semana não foi diferente!

Na plataforma do Instagram, a musa compartilhou registros intensamente calorosos com seus fãs. Em uma das fotografias, ela exibe um visual sexy, irradiando charme e destacando suas curvas deslumbrantes e seu corpo impressionante.

Geisy também mostrou de forma evidente as marcas do bronzeado em sua pele, criando um ambiente quente entre seus admiradores. Diante da beleza deslumbrante da famosa, os elogios rapidamente inundaram a publicação.

Comentários como “Essas marquinhas são perfeitas”, “Extremamente encantadora”, “Sempre radiante e sedutora”, “Absolutamente incrível” e “Fantástica” dominaram as interações.

