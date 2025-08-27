fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Geisy Arruda dá zoom em marquinha íntima e faz clima esquentar: “Musa bronzeada”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/08/2025 às 18:08

Clique aqui e escute a matéria

Geisy Arruda é uma verdadeira especialista na arte de atrair a atenção dos fãs com suas belíssimas publicações. E nesta semana não foi diferente! Através do Twitter, a musa compartilhou um vídeo em que aparece mostrando sua marquinha íntima, fazendo o clima esquentar ainda mais nas redes sociais.

No registro ousado, Geisy surge em frente ao espelho, usando sutiã branco rendado e um casaco aberto. Enquanto se exibia, ela deu uma leve abaixadinha na calça, para mostrar com mais detalhes o resultado de seu bronzeamento. Abusada, a beldade também empolgou ao dar um “zoom” na região do bumbum.

“Musa bronzeada”

Nos comentários da publicação, fãs e admiradores de Geisy Arruda ficaram eufóricos e deixaram muitos elogios e mensagens empolgantes para ela. “Ficou magnífica, mulherão”, disse um rapaz. “Abaixa mais um pouco”, pediu um fã. “Musa bronzeada”, escreveu um admirador. “Corpo linda, marquinha espetacular”, destacou um outro internauta.

https://twitter.com/geisyarrudareal/status/1554307063857266688

Geisy Arruda e seus fetiches ousados

Recentemente, Geisy Arruda abriu o jogo sobre suas preferências na hora do sexo. A influenciadora declarou que sente prazer em dominar o homem, mas também gosta de ser submissa.

“Gosto de ser dominadora e submissa. Consigo me satisfazer tanto causando dor, como sentido a dor. Entre cordas e chicotes, tenho um mundo novo para descobrir”, revelou Geisy.

VEJA MAIS: Geisy Arruda protagoniza novo ensaio sensual e admite: “fiquei excitada comigo mesma”

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Geisy Arruda dá zoom em marquinha íntima e faz clima esquentar: “Musa bronzeada” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Geisy Arruda faz revelações impressionantes sobre sexo e masturbação
Geisy Arruda

Geisy Arruda faz revelações impressionantes sobre sexo e masturbação
Geraldo Luís abre o jogo sobre affair e sexo com Geissy Arruda: “Transo com quem eu quero”
Geisy Arruda

Geraldo Luís abre o jogo sobre affair e sexo com Geissy Arruda: “Transo com quem eu quero”

Compartilhe

Tags