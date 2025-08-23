Geisy Arruda faz revelações impressionantes sobre sexo e masturbação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Geisy Arruda aproveitou a madrugada para interagir com os fãs no Instagram. Sempre pronta para responder qualquer pergunta, ela não se intimidou e abriu o jogo falando sobre sexo e outros assuntos picantes.

Questionada se ela “já passou check no p*u do boy”, a beldade respondeu: “Olha, eu acho normal. Não só isso… A gente adora uma fumaça né?”. Em seguida, um seguidor perguntou se ela já deu o c*. “Dar não dei, emprestei… depois eu peguei de volta”, brincou.

Geisy falou também que acha triste quando o parceiro sexual broxa e coloca a culpa nela. Por outro lado, ela também se sente desconfortável quando o rapaz ejacula rápido demais e novamente coloca ela como culpada.

Um outro seguidor questionou se ela gosta de pênis grande e de sexo anal. “Sim, sempre, às vezes gosto”, respondeu ela. Por fim, Geisy falou sobre masturbação, afirmando que seu vibrador trabalha mais que o presidente.

