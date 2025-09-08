Participantes de 'A Fazenda': Ex-jornalista da Globo pode estar no reality rural
A jornalista, que passou pela Globo e SBT, pode integrar o elenco de A Fazenda 17, despertando expectativa entre fãs antes da estreia do reality.
A 17ª edição de A Fazenda, que estreia na próxima segunda-feira, 15 de setembro, promete surpreender os fãs do reality rural da Record.
Entre os nomes cotados, uma ex-jornalista da Globo pode integrar o elenco, seguindo os passos de Rachel Sheherazade, que fez sucesso em edições anteriores.
Segundo informações do jornalista Matheus Baldi, Michelle Barros, que também passou pelo SBT, estaria entre os participantes.
Natural de Maceió, Alagoas, a jornalista tem 46 anos e possui ampla experiência na televisão. Entre 2010 e 2022, Michelle se destacou na Globo, comandando programas como Hora Um da Notícia, Bom Dia São Paulo, SP1 e SP2. Ela deixou a emissora alegando falta de reconhecimento profissional.
Em 2023, Michelle se juntou ao SBT para apresentar o programa Chega Mais, que foi retirado da grade em dezembro de 2024, encerrando seu contrato com a emissora.
Nas redes sociais, ela agradeceu a oportunidade de ter participado do projeto e destacou a parceria com colegas e diretores do canal.
Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da Record, comentou que a edição deste ano terá participantes impressionantes, incluindo surpresas logo na estreia, que prometem deixar o público de boca aberta.
Apesar de boatos sobre desistências, Carelli afirmou que a maior parte dos cotados assinou contrato, e o elenco final ainda reserva nomes que causarão efeito “uau”, semelhante ao que aconteceu com Rachel Sheherazade.
Embora a participação de Michelle Barros ainda não seja oficialmente confirmada pela Record, seu nome já está gerando especulações e aumentando a expectativa para a nova temporada de A Fazenda 17, que promete misturar celebridades, influenciadores e surpresas inesperadas.