Ex-‘A Fazenda’ expõe dificuldades na vida íntima após menopausa: “Quase um ano sem sexo”
Clique aqui e escute a matéria
Rosiane Pinheiro, ex-participante de A Fazenda 14, e que ficou conhecida como ex-dançarina da Gang do Samba, abriu o jogo sobre a vida íntima, e contou que têm recorrido a procedimentos para recuperar a libido.
Em entrevista ao jornal Extra, a atriz detalhou os efeitos causados pela menopausa no auge dos seus 51 anos, e que se tornou um dos empecilhos para seu affair com o ator Jonathan Azevedo, conhecido pelo papel de Sabiá, da novela A Força do Querer (2017), com quem rompeu.
“Até eu decidir repor hormônios, eu vivia cansada, sem ânimo pra nada, com a autoestima baixa, tudo me deixava nervosa, vivia com ódio de tudo e todos, não sabia mais lidar comigo. Imagina conhecer um homem…”, explicou Rosiane Pinheiro. A dançarina, ainda, passou por uma bateria de exames e constatou a baixa hormonal em muitos aspectos.
“Tinha feito uma lipo e o resultado não aparecia de jeito nenhum. Me sentia o tempo todo inchada e gorda”, declarou ela. “Minha libido era nenhuma. Não tinha mais vontade de nada, nenhum desejo ou prazer. Depois disso… Eu fiquei quase um ano sem sexo. Oito meses sem transar!”, revelou.
VEJA MAIS: Ex-‘A Fazenda’, Rosiane Pinheiro revela sobre gravação de sexo para o OnlyFans
O post Ex-‘A Fazenda’ expõe dificuldades na vida íntima após menopausa: “Quase um ano sem sexo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.