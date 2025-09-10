Ex-‘A Fazenda’ expõe dificuldades na vida íntima após menopausa: “Quase um ano sem sexo”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rosiane Pinheiro, ex-participante de A Fazenda 14, e que ficou conhecida como ex-dançarina da Gang do Samba, abriu o jogo sobre a vida íntima, e contou que têm recorrido a procedimentos para recuperar a libido.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz detalhou os efeitos causados pela menopausa no auge dos seus 51 anos, e que se tornou um dos empecilhos para seu affair com o ator Jonathan Azevedo, conhecido pelo papel de Sabiá, da novela A Força do Querer (2017), com quem rompeu.

“Até eu decidir repor hormônios, eu vivia cansada, sem ânimo pra nada, com a autoestima baixa, tudo me deixava nervosa, vivia com ódio de tudo e todos, não sabia mais lidar comigo. Imagina conhecer um homem…”, explicou Rosiane Pinheiro. A dançarina, ainda, passou por uma bateria de exames e constatou a baixa hormonal em muitos aspectos.

“Tinha feito uma lipo e o resultado não aparecia de jeito nenhum. Me sentia o tempo todo inchada e gorda”, declarou ela. “Minha libido era nenhuma. Não tinha mais vontade de nada, nenhum desejo ou prazer. Depois disso… Eu fiquei quase um ano sem sexo. Oito meses sem transar!”, revelou.

