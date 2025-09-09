Giovanna Antonelli fala sobre vida sexual com o marido após maternidade: “Nunca parei”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Giovanna Antonelli abriu o jogo sobre vida sexual atualmente. A atriz, que é casada com o diretor Leonardo Nogueira, é mãe de Pietro, de 19 anos, e das gêmeas Antonia e Sofia, de 14 anos.

Durante uma recente participação no programa Saia Justa, do GNT, ela falou abertamente sobre sua vida íntima após a maternidade. Sincera, a artista ressaltou que a chegada dos filhos não alterou seu desejo sexual.

“Quando tive meu primeiro filho, aos 28 anos, estava no auge, bombando muito nessa época, estava animada”, lembrou Giovanna Antonelli, que se separou do ator Murilo Benício, após o nascimento do primogênito.

Antonelli também comentou sobre a fase da segunda gestação, desta vez com o atual marido, Leonardo. “Na minha segunda gravidez estávamos animados. Eu tinha certeza que ele seria o pai dos meus filhos. Vivemos o meteoro da paixão, começo, meio e fim, o auge [durante a gravidez]”, disse.

“Nunca parei”

Sincera, a atriz ressaltou que, mesmo após tantos anos, mantém uma relação saudável e ativa com o companheiro. “Nunca parei. Não é porque a gente vira mãe que a vida acaba. Continua, e às vezes até melhora”, completou.

