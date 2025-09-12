A Fazenda estreia com o maior número de participantes na sede; saiba quantos!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As engrenagens já estão à pleno vapor em Itapecerica da Serra, local onde acontece o reality show A Fazenda. O programa, comandado por Adriane Galisteu, chega em sua 17ª temporada repleta de surpresas e novidades para o público.

Segundo o colunista Flávio Ricco, desde às 21 horas da última quarta-feira (10), todos os participantes de A Fazenda 17 já estavam confinados em um hotel de São Paulo.

E ao contrário do que se ventilou na imprensa, A Fazenda 17 vai bater recorde de participantes dentro da sede: serão 26 participantes, sem a dinâmica do Paiol, que promovia uma disputa logo de cara para saber quem integraria o elenco principal.

Entre os nomes cotados para o elenco, estão: Rafael Cardoso, Camilla Loures, João Augusto Liberato, Gaby Spanic, Núbia Oliver, Alexandre Frota, entre outros. A estreia acontece no dia 15 de setembro, segunda-feira.

