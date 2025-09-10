Sonho virou realidade: Gabriela Spanic é confirmada em A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora, está confirmadíssima no reality rural A Fazenda 17, na Record, que estreia na próxima segunda-feira (15). A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Além da estrela de novelas mexicanas, outros nomes já estão praticamente confirmados, como o ex da cantora Madonna, o DJ Jesus Luz, além do ex-jogador de futebol Edílson Capetinha. Renata Muller, ex do ator Victor Pecoraro, também está confirmada no reality rural.

Nomes que ainda não estão certos são do ex-global Rafael Cardoso e da influencer Camila Loures. O polêmico vencedor do BBB 24, Davi Brito, também aparece na lista de cotados, assim como Alexandre Frota. Recentemente, ele chegou a aparecer em uma participação no Domingão com Huck.

Quem admitiu que não topou entrar na A Fazenda foi Christina Rocha, apresentadora do Casos de Família, no SBT. “Me convidaram para participar de A Fazenda. Participar nunca. Sou completamente diferente. Não gosto de expor minha vida”, confessou.

