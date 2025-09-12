Vai começar! Conheça alguns nomes mais cotados para A Fazenda 17

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A 17ª edição de A Fazenda estreia na próxima segunda-feira (15), e a expectativa já está a mil entre os fãs do reality.
Embora a Record ainda não tenha confirmado oficialmente todos os participantes, alguns nomes têm circulado na mídia e nas redes sociais como fortes cotados para o elenco. Veja:
Famosos cotados para A Fazenda 17
João Augusto Liberato
Filho do saudoso apresentador Gugu Liberato, João Augusto tem sido apontado como um dos cotados para integrar o elenco da próxima edição de A Fazenda.
Com 23 anos, ele é o primogênito de Gugu com Rose Miriam di Matteo. Além dele, o apresentador deixou as gêmeas Sofia e Marina, de 21 anos.
Jennifer Castro ganhou notoriedade após se recusar a ceder seu lugar na janela de um avião para uma criança. O episódio viralizou nas redes sociais, e ela atualmente possui mais de 1,5 milhão de seguidores.
Recentemente, Jennifer mudou-se para São Paulo e comprou um imóvel na cidade.
MC Guimê
O cantor MC Guimê é outro nome que circula como possível participante de A Fazenda 17.
O funkeiro, de 32 anos, está entre os cotados para integrar a nova edição do reality rural da Record.