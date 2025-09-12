Vai começar! Conheça alguns nomes mais cotados para A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre apostas e rumores, o público aguarda ansioso para descobrir quem realmente entrará no confinamento e como cada personalidade vai se destacar

A 17ª edição de A Fazenda estreia na próxima segunda-feira (15), e a expectativa já está a mil entre os fãs do reality.

Embora a Record ainda não tenha confirmado oficialmente todos os participantes, alguns nomes têm circulado na mídia e nas redes sociais como fortes cotados para o elenco. Veja:

Famosos cotados para A Fazenda 17



João Augusto Liberato

João Augusto Liberato, filho de Gugu - Reprodução / Instagram

Filho do saudoso apresentador Gugu Liberato, João Augusto tem sido apontado como um dos cotados para integrar o elenco da próxima edição de A Fazenda.

Com 23 anos, ele é o primogênito de Gugu com Rose Miriam di Matteo. Além dele, o apresentador deixou as gêmeas Sofia e Marina, de 21 anos.



Jennifer Castro, mulher que recusou ceder lugar em avião - Reprodução / Twitter

Jennifer Castro ganhou notoriedade após se recusar a ceder seu lugar na janela de um avião para uma criança. O episódio viralizou nas redes sociais, e ela atualmente possui mais de 1,5 milhão de seguidores.

Recentemente, Jennifer mudou-se para São Paulo e comprou um imóvel na cidade.



MC Guimê

MC Guimê, cantor - Reprodução / Globo

O cantor MC Guimê é outro nome que circula como possível participante de A Fazenda 17.

O funkeiro, de 32 anos, está entre os cotados para integrar a nova edição do reality rural da Record.



Rayane Figliuzzi - Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, é uma modelo e influenciadora brasileira.

Ela também é blogueira, empresária e atriz. Rayane foi presa em fevereiro de 2022 no Rio de Janeiro em acusação de estelionato no chamado "golpe do motoboy".