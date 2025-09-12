"A Fazenda 17": saiba quem é Matheus Novinho, cotado para o reality rural
Ex-participante de 'De Férias com o Ex' e atleta de polo aquático, Matheus Novinho deve movimentar a 17ª edição de A Fazenda 17; confira
Com a estreia de A Fazenda 17 se aproximando, os rumores sobre os possíveis participantes não param de circular nas redes sociais.
Entre os nomes que têm chamado atenção está Matheus Novinho, conhecido tanto por sua participação em realities quanto por sua carreira esportiva.
Matheus ganhou notoriedade nacional ao participar do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV, onde se destacou por sua personalidade marcante e algumas polêmicas que dividiram opiniões do público.
Além da fama na televisão, Matheus construiu uma sólida trajetória esportiva: é atleta de polo aquático, atuando como armador, e recentemente foi contratado pelo Fluminense Football Club, após passagens pelo Flamengo, onde também se envolveu em projetos sociais, como campanhas de doação de sangue.
Sua participação em A Fazenda 17 é cercada de expectativas, já que o público quer descobrir como Matheus lidará com os desafios do reality rural, que incluem provas de resistência, convivência intensa e a disputa pelo prêmio milionário.
Com sua experiência em esportes e a personalidade que conquistou nas telinhas, ele promete movimentar a edição.
A 17ª temporada do reality estreia no próximo dia 15 de setembro, e todas as novidades sobre os participantes, incluindo Matheus Novinho, poderão ser acompanhadas nas redes sociais e no site do Social 1. Fique ligado (a) em nossa cobertura.